Aficionados del América destruyeron al Chucho López por su bajo rendimiento

Las últimas semanas no han sido las esperadas para el guatemalteco Antonio López, al menos no así con el América debido a su falta de oportunidades para poder mostrarse más en el equipo del Piojo Herrera. Sin embargo, en esta última jornada para el club americanistas ante Juárez las cosas cambiaron para el jugador guatemalteco, aunque la afición mexicana no estuvo muy contenta.

Recordemos que Antonio Chucho López también recibió hace unas semanas su primer llamado a la Selección Nacional de Guatemala y lo hizo justamente ante México en el Estadio Azteca con un resultado negativo (3-0) para los Centroamericanos. Luego de su debut con la selección, no tuvo demasiadas oportundiades con el América.

Ante este encuentro ante Juárez en donde terminaron las acciones en un empate (1-1) fue la última jornada del torneo regular para el América antes de ingresar a la Liguilla. El guatemalteco Antonio López ingresó al terreno de juego al minuto 64 de partido por Andrés Ibargüen, cuando el encuentro estaba desfavorable para los americanistas cayendo derrotados.

⏱ 64’ | #GUARD1ANES2020 ���� FC Juárez

�� | Primer Cambio del Ame

➡ | ENTRA: Jesús López

⬅ | SALE: Andrés Ibargüen — Club América (@ClubAmerica) November 7, 2020

Dicho cambio al parecer no gustó demasiado para los aficionados del América, quienes a través de las redes sociales en la publicación de la cuenta oficial del equipo, comenzaron a hacer comentarios negativos por este movimiento del Piojo Herrera dándole ingreso al Chucho López.

Entre memes y frases contraproducentes para el jugador guatemalteco los seguidores del América insistieron que no ha tenido un gran rendimiento y que los cambios desde la dirección técnica deben ser otros. Ante esto, el Chucho López deberá seguir trabajando para seguir ganándose la confianza no solamente del entrenador, sino ahora también de los aficionados a través de su juego.