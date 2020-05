Chau Rosabal Cordero: gerente de Herediano da fecha para la demolición

Después de muchas idas y vueltas, ya hay fecha para la demolición del Estadio Eladio Rosabal Cordero. La casa del Herediano dejará de existir en los próximos días, según anuncio el Gerente del equipo. En el 2019, la cancha cumplió 70 años desde su inauguración y era todo un orgullo para los aficionados del club. Uno de los hogares del fútbol más viejos que hay en toda Costa Rica.

Jafet Soto dio una corta conferencia de prensa y anunció públicamente las fechas en las que se iniciarán los trabajos allí: “Iniciaremos la demolición la última semana de mayo por la parte este y norte del estadio Esperamos a inicios de septiembre tener listos los cimientos y los muros de contención para la primera entrega de material”.

El gerente reconoció que ya no poseían los recursos económicos para seguir pagando las obligaciones de la Municipalidad de Heredia y agregó: “Vamos a tener un estadio para nuestros heredianos. No somos mentirosos, es una necesidad. Las tuberias estaban a punto de colapsar. Hay cosas en las que la ‘Casa de don Eladio’ ya no echa".

Se lo notó muy emocionado al dirigente al hablarle a todos los aficionados en este duro momento. No es fácil decirle a dios a una casa en la que estuviste por 70 años. Además, contó que habrá un importante apoyo financiero para poder iniciar las construcciones de un nuevo estadio. Los socios del club podrán pedir que se les envie la silla numerada que tenían como recuerdo.

Para finalizar, Soto prometió un estadio mucho mejor y con mayor capacidad que el actual. El Don Eladio tiene lugar para un poco menos de 9 mil aficionados y sienten que les está quedando chico. No habló si seguirán jugando ahí, debido a que se jugará sin público lo que resta de la temporada o harán de local en otro lugar. Solo se sabe que estos serán los últimos días del Estadio Eladio Rosabal Cordero.