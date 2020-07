Carlos Ruiz carga fuerte contra David Faitelson: "Es impresentable"

A nadie le cabe duda de que David Faitelson no precisamente goza de la simpatía de Carlos el "Pescadito" Ruiz. El emblema guatemalteco no tiene recaudos a la hora de twittear sus puntos de vista en su cuenta personal de Twitter, y esta vez no ha hecho la excepción para verter su concepto sobre el periodista.





El comunicador mexicano es conocido por una larga trayectoria en Televisa e ESPN, siendo considerado, por más que sus formas muchas veces no agraden, como uno de los reporteros deportivos más influyentes de Latinoamérica.





Carlos Ruiz, emblema del fútbol guatemalteco.







En esta ocasión salió a relucir un viejo debate que tuvo con su colega uruguayo. Jorge Ramos, después de que Luis Suarez metiera la mano contra Ghana para evitar perder en tiempos extras y provocar la tanda de penales. El hoy delantero del Barcelona salió expulsado, pero su equipo clasificó a semifinales y él fue considerado un "héroe" por dicha acción.









Esto le pareció una "trampa" al presentador mexicano, provocando un intenso cruce que fue traído a colación por Alejandro Figueredo. "Por Dios! Que paciencia", escribió para luego etiquetar al periodista uruguayo. Seguido a esto, el comentario de Ruiz no se hizo esperar, atacando a Faitelson y tildandolo de "impresentable”.

"Es impresentable ese personaje. Aparte habla como profesional de todos los deportes que se le cruzan. Esta para regalarle fruta", publicó en su cuenta oficial de Twitter.



El "Fish" atacó al comunicador mexicano y propuso "regalarle fruta".