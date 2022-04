El proceso eliminatorio al Campeonato Concacaf W 2022 ha finalizado. Seis combinados nacionales de fútbol femenino han logrado sortear la etapa previa, para meterse de lleno en el certamen que otorgará plazas tanto a la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023 como a los Juegos Olímpicos de París 2024.

México, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica y Haití ha sido el sexteto que han accedido al evento principal, al cual estaban clasificados de forma directa Estados Unidos y Canadá. Los ocho han sido divididos en dos grupos de cuatro, donde solo los dos primeros de cada zona pasarán a las semifinales (y obtendrán su pasaje a la cita máxima).

Concacaf reveló este miércoles el calendario oficial que tendrá la competición, que tomará inicio el 4 de julio y culminará el 18 del mismo mes. Se llevará a cabo en Monterrey, México, en dos estadios diferentes (El BBVA y el Universitario). A continuación, repasaremos los días de cada juego.

Campeonato Concacaf W 2022: el calendario oficial

Lunes 4 de julio de 2022 – Estadio Universitario

Estados Unidos vs Haití

México vs Jamaica

Martes, 5 de julio de 2022 – Estadio BBVA

Costa Rica vs Panamá

Canadá vs Trinidad y Tobago

Jueves, 7 de julio de 2022 – Estadio BBVA

Jamaica vs Estados Unidos

Haití vs México

Viernes 8 de julio de 2022 – Estadio Universitario

Trinidad y Tobago vs Costa Rica

Panamá vs Canadá

Lunes, 11 de julio de 2022

Canadá vs Costa Rica - Estadio BBVA

Panamá vs Trinidad y Tobago - Estadio BBVA

Jamaica vs Haití - Estadio Universitario

Estados Unidos vs México - Estadio Universitario

Jueves 14 de julio de 2022 – Estadio Universitario

SF1: 1A vs 2B

SF2: 1B vs 2A

Lunes, 18 de julio de 2022 – Estadio BBVA

3ro: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2

F: Ganador SF1 vs Ganador SF2