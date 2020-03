Campeón del mundo con México tuvo que huir de Guatemala por el COVID-19

No hay duda de que el coronavirus marcará un antes y un después en la historia de la humanidad, y que hasta hoy sigue cambiando la vida de muchas personas. En este caso, la pandemia COVID-19 ha repercutido el mexicano Cesar Villaluz, desempeñandose en el fútbol guatemalteco.

El Campeón del Mundo con México en el mundial sub 17 2005 reveló para TUDN como fue su mala experiencia en el país centroamericano, a tal punto de que tuvo que salir huyendo del mismo.







"En Guatemala llegó lo del coronavirus y prácticamente cerraron todo; entros comerciales, negocios, y restaurantes. A las 8 de la noche está todo cerrado, lo único que se queda abierto es para las despensas, farmacias y bancos con ciertas restricciones, pero apersona que está en la calle la pueden llevar presa y multarla", empezó relatando.







Seguido a eso, detalló un poco más sobre la situación, contando un poco sobre su salida a tiempo de tierras chapinas: "También cerraron fronteras, no hay transporte ni taxis. Yo apenas alcancé a pasar como mexicano, pude salir, pero ahora ya no puede hasta que se quite lo de la cuarentena", concluyó.



Villaluz se desempeña como mediocentro del Deportivo San Pedro del ascenso guatemalteco, donde llegó a principios de 2018.



Cesar Villaluz: ex Cruz Azul, San Luis, y Celaya, entre otros.