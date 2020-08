Bryan Ruiz tuvo un regreso amargo con derrota junto a la Liga Deportiva Alajuelense

Para este Apertura 2020 en Costa Rica ha existido una expectativa sobre la contratación de Bryan Ruiz por la Liga Deportiva Alajuelense, en donde esperan que el capitán costarricense pueda destacar nuevamente en la liga de su país. Sin embargo, para esta primera jornada ante Municipal Pérez Zeledón, el futbolista tico ni siquiera estuvo en la lista de convocados.

Sin embargo para el segundo partido del torneo ante Guadalupe el futbolista tico tuvo su primera presentación en su regreso con Alajuelense pero no todo fue como se esperaba. Aunque el jugador de la selección de Costa Rica tuvo un gran rendimiento el equipo sufrió su primera derrota con el equipo (1-0) por la mínima diferencia. Algo que no le gustó para nada a Bryan.

"No estoy para nada contento con el resultado y con lo que se vio en el equipo, creo que deben cambiar algunas cosas, pero estamos empezando y ahora a pensar en el próximo partido”, expresó Ruiz a FUTV al concluir el partido. El centroamericano ingresó al encuentro en el minuto 54.

Un resultado que golpea nuestro orgullo pero sin excusas nos exige corregir de inmediato. Aunque no pude celebrar mi regreso con una victoria tampoco omitiré el gran sentimiento que representó volver a La Liga y al fútbol nacional. ��⚫️��@ldacr pic.twitter.com/A3bLUOqPOl — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) August 23, 2020

"Estaba deseoso de poder jugar, sé que no estaba para muchos minutos, pero lo que el profe me necesitara sabía que podía entrar. Estamos claros que necesitaré de algunos partidos para tomar mi ritmo completamente, entré cuando el partido estaba intenso, pero lo hice con mucha confianza, en lo personal me sentí bien", finalizó Ruiz.

⏱ 94’ | 0-1| �� Guadalupe FC

Finalizó el juego en La Catedral. |�� pic.twitter.com/8cGY7nAraA — L.D.A. (@ldacr) August 23, 2020

Recordemos que con la llegada de Bryan Ruiz los rojinegros buscan terminar con la sequía de campeonatos y con los fichajes de esta categoría buscan cortar esta mala racha y disputar el torneo ante el máximo rival: el Deportivo Saprissa. Aunque todo está comenzando, desde Alajuelense saben que no deben bajar los brazos y reaccionar rápido.