Bryan Ruiz respondió de manera contundente a las palabras de Jorge Pinto y la Tricolor

El seleccionador colombiano, Jorge Luis Pinto, se encargó de dirigir a la selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 en donde consiguieron su mejor participación en la historia de la Copa del Mundo llegando a los cuartos de final siendo derrotados por Holanda por la vía de los penales. Sin embargo, hace unos semanas reveló algunas delcaraciones polémicas en el entorno de la Tricolor en ese entonces y Bryan Ruiz respondió al respecto.

“Los únicos que no se adaptaron a mi disciplina fueron Kerlos Navas y Bryan Ruiz. A Keylor le molestaba que a la 1:00 a.m. le dijera que no jugara más cartas, es un enviciado a eso”, fueron parte de las palabras polémicas del profesor Jorge Pinto para W Radio Colombia en su momento. Algo que hizo ruido al capitán de la selección y opinó al respecto.

A través de ESPN, Bryan Ruiz conversó sobre aquellas polémicas declaraciones. En donde aseguró que no tenía sentido querer dañar el momento más hermoso e histórico que ha tenido la selección de Costa Rica en un Mundial y anque aseguró que hubo diferencias en algún momento, a su juicio, son cosas que no deberían trascender hacia el exterior.

Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014. (Foto: Gettyimages)

"Yo no entiendo porqué hay gente o personas que quieren dañar el momento más histórico de la selección. De mi parte nunca voy a hacer eso. Podré estar de acuerdo o no con alguna situación que ha pasado, pero siempre por encima los intereses de Costa Rica. Las diferencias sí existieron pero son cosas que deberían quedarse dentro del vestuario", aseveró Bryan Ruiz para ESPN.

�� ¡Por fin! El "Capi" nos conversó sobre las polémicas declaraciones de Jorge Luis Pinto en tema de Brasil 2014. ⚠️



�� Te compartimos lo que dijo Bryan Ruíz�� pic.twitter.com/4DUmgcCRfF — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) August 24, 2020

Con estas palabras del actual jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz, podría darse por concluido este episodio de la selección con el profesor y anterior entrenador de Costa Rica, Jorge Luis Pinto. Además, el estratega colombiano confesó en su momento que a pesar de los episodios mencionados, le tiene un gran cariño a todos los jugadores que dirigió en la Tricolor.