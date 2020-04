Bryan Oviedo confesó sus ganas de volver a Costa Rica y habló de los posibles equipos

La liga de Costa Rica empieza a ganar mucha trascendencia y hay grandes jugadores que quieren volver. Lo mejor para seguir creciendo futbolísticamente es el regreso de grandes figuras que pasaron por la selección y se destacaron en Europa. Con el avance de los años, distintos jugadores empiezan a analizar la posibilidad de regresar a su país de origen a formar parte de la planilla de alguno de los grandes.

Es el caso de Bryan Oviedo. El defensor está hace 10 años jugando afuera del país y tuvo grandes actuaciones en la Premier League estando en el Everton y en el Sunderland. Ahora, se encuentra si mucha continuidad en el Copenhague de Dinamarca y confesó que está con ganas de poder volver a jugar en la liga de su nación. Desde que debutó en Saprissa, no pudo estar más de un año allí.

Sobre eso habló en una entrevista en Radio Columbia: "Me gustaría volver. Ya son 10 años jugando afuera y uno extraña, no pude jugar ni siquiera un torneo completo en Costa Rica, jugué solo como seis meses allí. Nunca pude sentir bien esa sensación de poder jugar en mi país”. Estas declaraciones empezaron a ilusionar a los aficionados del Monstruo, pero el defensor aclaró que podría volver a distintos clubes.

"Uno siempre piensa jugar en Saprissa, Alajuelense o Herediano que son los equipos más ganadores. También pienso en San Carlos, esos son los equipos que me llaman la atención. Me gustaría sentir ese ambiente, que debe ser muy apasionado", declaró sobre los clubes en los que podría jugar. Por ahora, no hubo propuesta de ninguno de ellos y el tiene contrato en Dinamarca hasta junio de 2022, pero jugó solo 6 partidos en una temporada.

Ilusiona mucho a los aficionados imparciales del fútbol la posibilidad de que Bryan Oviedo, un legionario muy destacado, vuelva al fútbol centroamericano. Es joven, tiene 30 años, y está en plenitud física. No volvería en su peor momento, sino que lo haría cuando todavía tiene mucho para demostrar. Lo único que imposibilita su salida es el contrato hasta 2022 y que su ficha cuesta más de 500 mil euros, ningún equipo está preparado para abonar ese monto.