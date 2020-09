Alex López responde a las críticas: "Hubiera sido fácil irme"

A cambiado mucho el presente de Alex López en esta temporada. El futbolista terminó el torneo anterior estando entre los jugadores más criticados por los aficionados y la prensa. Lo culpaban de no destacarse en los partidos importantes, como en las dos finales que perdieron y de no estar corriendo todo el tiempo para apoyar a sus compañeros.

Alajuelense en este Apertura 2020 está mostrando su mejor versión y no se cansan de ganar. Ayer, volvieron hacer lo mismo en la victoria contra Herediano por 2 a 0 y el catracho volvió a ser uno de los más destacados. Bryan Ruiz resaltó en la semana que es el jugador con el que mejor se entiende dentro del campo de juego.

Con todo esto a favor, Alex López habló con la prensa y salió a contestarle duramente a sus críticos: "Porque no soy cagón, a pesar de todas las cosas que me han pasado. Si no me importara el equipo, me hubiera ido. Hubiera sido fácil irme por una de las opciones que he tenido. El día que me vaya espero irme campeón".

Y agregó sobre como lo miran a él: "De mí persona siempre se van a acordar de los errores. Es difícil olvidarlos. Más que todo para la afición, porque han sido en momentos clave. Yo no estoy para decir tengo tantas asistencias, tantos minutos, tantos pases, yo tengo que trabajar y tengo que dar lo mejor de mí".

Es una buena noticia para Alajuelense y para la selección Bicolor este presente que está teniendo el centrocampista. Dejó atrás su irregularidad y se establece como uno de los mejores futbolistas de la plantilla. Habrá que ver si puede mantener este ritmo cuando empiecen a llegar a partidos claves con el Manudo.