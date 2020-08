Alex López: "Los errores que cometí en las finales con Alajuelense me han dolido"

Cuando las cosas no están saliendo bien para un jugador, siempre es importante desarrollar una autoevaluación para conocer cuáles han sido los fallos y dónde hay que mejorar para que de esta manera elevar el nivel dentro de la cancha. En esta oportunidad, el futbolista hondureño Alex López, habló sobre sus errores cometidos en dos finales con la Liga Deportiva Alajuelense y se mostró autocrítico con lo ocurrido.

Durante algunas equivocaciones puntuales en las finales ante Herediano y Saprissa, el jugador sigue sintiendo culpa de aquellos episodios y confesó que siempre estará expuesto a las críticas. Y aunque es consciente de que cualquier persona puede cometer equivocaciones en su trabajo ha recibido muchos dardos negativos por estos casos puntuales en dos finales tan importantes para la Liga Deportiva Alajuelense.

“Estoy expuesto en cualquier partido, juegue bien o mal, a las críticas. De todas tomo las que me puedan ayudar, pero sí lo puedo decir, los errores que he cometido en las finales pasadas y, esto no lo había dicho antes, me han dolido", fueron parte de las palabras de Alex López al departamento de prensa de la Liga Deportiva Alajuelense.

Alex López con la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. (Foto: Alajuelense)

"Me duele haber cometido errores que nadie desea en partidos tan importantes, lastimosamente me ha pasado dos veces. Confío en Dios de que esto no me vuelva a pasar porque duele en el aspecto de objetivos. El mío siempre ha sido ser campeón con Alajuelense y duele en haber fallado en esos momentos donde no se deseaba”, siguió expresando López sobre aquellos episodios con los rojinegros.

Para culminar, el mediocampista catracho aseguró que seguirá trabajando al máximo para rendir lo que mejor que pueda y que también está a gradecido por el apoyo de la familia, amigos y parte de la afición que siempre han estado en respaldo en los momentos buenos y no tan buenos con la Liga Deportiva Alajuelense.