Alberth Elis reveló la verdadera cifra que Dynamo Houston pagó por él

Alberth Elis es sin dudas una de las principales promesas que posee el fútbol hondureño. Por presente y por potencial se ha ganado ese mote, así como también por el valor económico que tiene y por la atención que despierta en diversas instituciones, no solo del ámbito Concacaf sino también desde Europa.

Luego de tener poca participación con Monterrey, recaló en las filas del Houston Dynamo como un "jugador franquicia". Por aquella transacción se había rumoreado que los estadounidenses pagaron alrededor de 2.5 millones de dólares a la escuadra mexicana, aunque el propio futbolista contó cual fue el verdadero monto.

Alberth Elis con la Selección de Honduras (Foto: Matthew Ashton)

"La suma que se maneja no fue esa. Houston pagó a Monterrey cuatro millones y medio de dólares. Eso es lo que ha impedido que yo pueda salir de aquí, porque el Dynamo quiere ganar y yo los entiendo muy bien", confesó en el programa "Con Pineda Chacón". "Monterrey me compró en dos millones y me vendieron en cuatro y medio", remarcó.

�� Los 5 centroamericanos más caros del mundo según Transfermarkt



1- ���� Keylor Navas (10 MDE)

2- ���� Alberth Elis (3.5 MDE)

3- ���� Joel Campbell (2.5 MDE)

4- ���� Bryan Acosta (2 MDE)

5- ���� Andy Najar (1.5 MDE)



¿Sorprendidos? �� pic.twitter.com/V6VVhA41FM — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) February 24, 2020

El catracho comentó además que, tras ello, "la gente del Monterrey llamó porque querían que me prestaran". "En Monterrey solo jugué dos partidos de titular y tres de cambio, llegue cuando la temporada ya estaba iniciada. No hice pretemporada y fue difícil, un poco complicado para cualquier jugador. Yo jugué bien si miramos los partidos", recordó.

Finalmente, destacó: "Mohamed (Antonio, entreador de los Rayados) es una persona muy tranquila, me aconsejaba. Nunca había dicho esto, pero cuando el Dynamo me compra a mí, prácticamente el Monterrey nunca pensó que Houston iba a pagar esa cantidad".