Alajuelense responde tras la denuncia de acoso sexual de una periodista

Hace dos días atrás, Viviana Víquez realizó una publicación en sus redes sociales para narrar lo que tuvo que sufrir cuando estuvo trabajando en Alajuelense. La periodista contó que sufrió de acoso laboral y sexual durante el tiempo que estuvo ahí. Todo esto lo hizo mediante una carta y recibió el apoyo de todas sus colegas.

''En los últimos meses que fui parte de la institución fui víctima de acoso laboral y sexual, también sufrí discriminación y agresiones que no le deseo a nadie. Duré algún tiempo para poder hablar de esto porque no es fácil, no fue fácil y lo que yo viví no quiero que nadie más lo vuelva a vivir'', parte del comunicado que emitió la comunicadora.

Después de dos días sin respuesta, Alajuelense decidió emtir un comunicado sobre el tema: "En redes sociales una ex colaboradora difundió un testimonio sobre un supuesto acoso laboral y sexual que sufriera mientras laborara por más de un año. Nuestra institución ve con la mayor seriedad todo signo de acoso y discriminación por razón de género, racial, edad, social, etc. Contamos con protocolos estrictos para atender estos casos".

Esta fue la carta que compartió Víquez sobre lo sucedido en Alajuelense.

Y agregaron sobre como van a accionar tras enterarse de esta desgracia que sucedió dentro de la institución: "Condenamos rigurosamente todo acto que sea comprobado y que viole la dignidad de cualquier persona. En LDA nos hemos tomado muy en serio esta denuncia y hoy se encuentra en los Tribunales de Justicia donde se deben ventilar estos hechos".

Alajuelense compartió este comunicado en las redes sociales sobre la denuncia.

Todavía se desconoce los nombres de los acusados y la periodista decidió no publicarlos. Restará saber si Víquez buscará llevar esto a la justicia, pese a que lamentablemente son casos muy difíciles de comprobar, ya que, pueden ser situaciones no captadas por nadie o por cámaras.