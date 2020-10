Alajuelense resalta a un nicaragüense como una de sus mayores promesas

La cantera de los clubes de Costa Rica nutren cada vez más a los equipos ticos. Todos los conjuntos le dan mucha importancia a sus inferiores para poder seguir sacando grandes jugadores. Una de esas instituciones es el Alajuelense que busca armar un equipo formado por experimentados y jóvenes.

Una de las grandes promesas que tiene el Manudo es Nentalí Mendoza, joven 20 años con doble nacionalidad tico-nicaragüense. Juega de zaguero central y el propio Mauricio Montero destacó que le ve al juvenil condiciones para convirterse en un nuevo "Chunche". Un elogio nada menor para un futbolista que está dando sus primeros pasos.

"Tiene el coraje y coraje no es solo ir y meter pierna, sino también ser ganador y querer convertirse en una persona ganadora, y también el carácter para disputar un mano a mano con un rival", declaró Montero en una entrevista para Radio Columbia.

Además, destacó que tiene fricción similar a la que había cuando él jugaba: "Por ejemplo, cuando yo jugaba y la bola me picaba, iba con toda la fuerza a despejar y por el salto que tenía me llevaba el rival y no decían nada. En cambio ahora dicen que hay exceso de fuerza".

El Chunche ve a Mendoza con grandes posibilidades de poder afiansarse en un futuro cercano al primer equipo de Alajuelense. Es un futbolista con carácter y con ganas de demostrar que está para grandes cosas. Dependerá de Andrés Carevic que la joven promesa empiece a tener minutos.