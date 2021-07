Álvaro Saborío evita el triunfo de Alajuelense

La Liga Promerica de Costa Rica arrancó este día y sin duda uno de los equipos que más llamaba la atención ver es a la Liga Deportiva Alajuelense que busca recuperar el título y su primer obstáculo era AD San Carlos, rival al que tenía que ir a visitar, pero tal como ha sucedido en los últimos encuentros no fue nada fácil.

Los manudos no pudieron comenzar con un triunfo el Torneo Apertura 2021, luego de empatar 2-2 ante los Toros del Norte que lograron empatar en la parte final del compromiso y así lograron rescatar un empate en su estadio, que aunque ese no era el objetivo, el resultado no es malo tomando en cuenta al contrincante.

Los visitantes comenzaron ganando, cuando al minuto 33, Carlos Mora asistió a Barlon Aguilera, que con un cabezazo puso el 0-1. Al 49, llegó el 0-2 para los manudos, cuando Marcel Hernández recibió un pase de Mora y con un remate potente mandó la pelota dentro del marco y todo parecía que se venía la victoria.

¡Saborío clavando a #Alajuelense desde tiempos inmemorables! 1 juego - 1 gol. Siempre #Sabo pic.twitter.com/kIeWc24Zex — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) July 29, 2021

Pero el descuento no tardó en llegar, porque al 50, Roberto Córdoba ejecutó un tiro de esquina que fue bien ganado por lo alto por Christian Martínez, quien puso el 1-2. Y al 71 llegó el 2-2 final, el árbitro marcó penal por una mano dentro del área de Ian Smith y al cobro llegó el experimentado Álvaro Saborío que con un derechazo venció a Mauricio Vargas.

La Liga Deportiva Alajuelense tendrá que reponerse rápidamente para recuperar los tres puntos, en la próxima jornada buscará su primer triunfo cuando reciba la visita de Sporting, mientras San Carlos irá a la cancha de Guadalupe.