Concacaf reconoce trayectoria de Celso Borges en Copa Oro con Costa Rica

La Selección de Fútbol de Costa Rica no pudo superar este último domingo a Canadá, contra quien cayó por 2-0 en los cuartos de final de la Copa Oro 2021. A pesar de que los de la hoja maple se encontraban diezmados tras las bajas de Alphonso Davies y Cyle Larín, lograron prevalecer ante los ticos.

Celso Borges fue uno de los elementos más importantes que tuvo La Sele en el torneo, no solo en cuanto a calidad sino también en relación a su experiencia. Es que el actual jugador del Deportivo La Coruña se convirtió, tras el partido de la segunda jornada contra Surinam, en el tico con más presencias en la historia de la Gold Cup, mérito que la propia Concacaf le reconoció en una nota.

"Creo que sobre todo no he perdido el gusto de hacer algo que siempre me ha apasionado. Tengo mucha pasión por esto. Me gusta mucho lo que hago, creo que es lo más bonito para disfrutar en todo momento", señaló a la casa madre del balompié de la región, que apuntó además su historial de compromisos edición tras edición.

También dejó entrever la felicidad que sintió por poder disputar cotejos de este evento en San José, en el 2019: "Haber jugado una Copa Oro en mi propio país tiene mucho sentido. Fue cuando jugamos el primer juego allí en el Nacional contra Nicaragua. Es muy especial estar con tus aficionados en una Copa Oro en un certamen tan lindo, porque ese es el que más recuerdo". Su debut en la competición fue mucho antes, y al respecto también habló Concacaf.

Finalmente, la confederación también hizo hincapié en un dato muy particular respecto a los goles que anotó Borges, los cuales han servido enormemente como amuleto. Conoce esta peculiaridad y muchas más en este enlace.