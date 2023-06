La temporada 2022-23 ha concluido en gran parte del planeta. El grueso de los certámenes domésticos ya tiene a su campeón, así como muchas de las competencias internacionales. Esto marca el comienzo de una ventana más que apasionante: la de traspasos. Uno de los momentos del año en que los equipos se refuerzan para los eventos venideros.

Liverpool no es la excepción. Los comandados por Jurgen Klopp deberán afrontar la UEFA Europa League 2023-24 tras acabar en el quinto lugar de la Premier League, algo que seguramente no habrá colmado sus objetivos (estar presentes en la Champions). Esto no quita que busquen el mejor talento posible. Incluso es lo contrario: lo necesitarán para no ausentarse otra vez de la Liga de Campeones. En vistas de ello, ya tendrían totalmente acordada la llegada de un argentino que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Se trata de Alexis Mac Allister, quien tuvo un destacado desempeño en Brighton durante cuatro temporadas. Ahora, el talentoso jugador rioplatense está listo para dar el salto a uno de los grandes del Viejo Continente. Sus actuaciones sobresalientes tanto en su club como en La Albiceleste han llamado la atención de los Reds.

Liverpool asegura a Mac Allister por una gran suma

El Liverpool ha estado tanteando el fichaje de Alexis Mac Allister durante varios meses y parecían ser los máximos favoritos para llevarse al talentoso volante. Ahora, según informa Fabrizio Romano, todas las partes han llegado a un acuerdo para que el sudamericano se una al club de Anfield. Los del Reino Unido desembolsarán hasta 60 millones de libras esterlinas para asegurar su contratación.

Un contrato a largo plazo y exámenes médicos pendientes

Una vez finalizado el traspaso, se espera que el ex Boca Juniors firme un contrato que lo vinculará al club hasta el 2028 (cinco años). Sin embargo, aún faltan algunas formalidades por completar, incluyendo las revisiones médicas que se llevarán a cabo en las próximas horas. Una vez concluido este proceso, el Liverpool hará oficial el fichaje de Mac Allister.