En el último tiempo, se ha abierto la posibilidad concreta de que varios jugadores con raíces pinoleras se incorporen a la Selección Nacional de Nicaragua. Los casos más resonados son los de Jacob Montes (Botafogo), Nextaly Rodríguez (Herediano) o Anthony Bowie (Michigan Stars). Aunque recientemente apareció otro futbolista al que Marco Antonio Figueroa deberá darle el visto bueno.

La página Cronicracks dio a conocer que hay un lateral izquierdo llamado Max Glasser de 22 años que milita en la USL Championship (segunda división de Estados Unidos) y “está muy interesado” en representar a la Azul y Blanco, según le comentó al sitio Legión Nicas +. “De hecho, he visto partidos de la selección. Me siento muy bien al respecto (sobre una posible convocatoria) y me encantaría representar al país de mi abuela con orgullo”, externó.

Glasser fue fichado el 14 febrero por el Monterey Bay en el Draft Univeristario y ya lleva tres apariciones con el primer equipo. Debutó en el triunfo 5-3 sobre Hartford Athletic, brindando una asistencia, y luego tuvo rodaje en la caída 1-0 ante Louisville City y en el histórico gane 1-0 por la tercera ronda de la US Open Cup contra San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS).

Previamente, el nacido en Novato, California, desarrolló su carrera en la NCAA (torneo por excelencia del fútbol universitario). Según everiguó La Prensa, el lateral ambidiestro sumó 3 goles y 10 asistencias en 17 partidos con el equipo univesitario de su estado, UC Davis, donde también llegó a jugar como central gracias a su buen porte (1,78 cm) y velocidad.

Así fue la priemra asistencia de Max Glasser en la USL

Según el último reporte de LN+, Glasser y su padre tienen casi todos los documentos necesarios para incribirlo como nicaragüense, trámite que se realizará en el país cuando estos lleguen, con apoyo de la página de scout y la Fenifut. “El Fantasma” Figueroa aún no lo habría incluido en su lista final, pues deberá primero demostrar su talento en los próximos microciclos.