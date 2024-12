Byron Bonilla señala al gran culpable de la derrota de Real Estelí contra Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense se proclamó campeón de la Copa Centroamericana 2024, luego de superar en el global 3-2 a Real Estelí. De esta forma, logró su segundo título consecutivo de este importante torneo.

Una de las figuras de Real Estelí a lo largo de toda la competencia fue Byron Bonilla. Y, luego de la derrota de su equipo, se volvió tendencia al revelar quién fue el gran culpable de esta caída ante el equipo de Costa Rica.

El desempeño de Bonilla fue notable durante el torneo, lo que hace que sus declaraciones tras la final tengan un peso significativo. Su análisis del partido que llevaron a la derrota de Real Estelí han generado un gran debate entre los aficionados.

Las declaraciones de Byron Bonilla sobre el partido con Alajuelense

Byron Bonilla señaló a los culpables de la derrota frente a Alajuelense: “Fallamos mucho. Pero, con respecto al juego pasado, mucha gente vio cosas que el árbitro no. En el partido de vuelta tampoco se repuso el tiempo necesario luego de los 45 minutos de la segunda parte”.

Y, en este sentido, agregó: “El fútbol es así, no siempre es justo para los dos lados. El mayor daño no fue de Alajuelense, fue lo que pasó allá y la forma en la que VAR actuó. No fue lo más justo”.

Sin embargo, Bonilla reconoció los méritos de Alajuelense, pero no dejó de mencionar los aspectos que, según su perspectiva, perjudicaron a Real Estelí: “Vamos a seguir trabajando. Un gol de nosotros hubiera abierto la serie de un principio. Ellos hicieron las cosas bien y fueron justos merecedores del título”.

Los comentarios de Bonilla han resonado fuertemente en el ámbito futbolístico, generando diversas opiniones sobre la efectividad del VAR y del arbitraje en los partidos decisivos.