Liga Deportiva Alajuelense se impuso 2-1 a Real Estelí en la final de vuelta de la Copa Centroamericana y se proclamó campeón por segundo año consecutivo. Larry Angulo (18′) y Alberto Toril (30′) fueron los encargados de destrabar el 1-1 del primer juego, poniendo así un título más en la vitrina Rojinegra.

Si bien el drama se hizo sentir en el Estadio Alejandro Morera Soto con el gol in extremis de Harold Medina (90’+1), los dirigidos por Alexandre Guimaraes llegaron finalmente a los veinte partidos invictos en el torneo de la Concacaf. Un hecho no menor no solo en el área, sino en todo el mundo.

¿Cuál es el récord a nivel mundial que alcanzó Alajuelense?

Con la obtención de su undécimo título internacional, Alajuelense no solo alcanzó a Olimpia de Honduras. También forjó un récord que resuena en todo el mundo: entró al selecto y muy reducido grupo de equipos que salieron bicampeones invictos a nivel internacional.

En la UEFA Champions League, por ejemplo, jamás ocurrió. Clubes como Real Madrid, Inter, Liverpool, Nottingham Forest o Ajax han ganado dos o más títulos en fila, pero no sin perder ni un solo encuentro en ambos campeonatos.

Sí existe un único antecedente en Sudamérica con un elenco argentino: Estudiantes de La Plata salió campeón en 1969 y 1970 de la Copa Libertadores sin conocer la derrota bajo la dirección técnico del mítico Osvaldo Zubeldía.

También lo hay en Concacaf, pero es un caso que suscita debate. En 1970 y 1971, Cruz Azul levantó la Copa de Campeones en condición de invicto. Aunque en la primera edición mencionada, no se jugaron todos los partidos: Saprissa y Transvaal de Surinam no participaron del triangular final y la organización designó a los Celestes como los campeones.

Resultados de los últimos 20 partidos de Alajuelense en la Copa Centroamericana

Alajuelense 1-0 Olancho (1/8/2023)

Olancho (1/8/2023) Verdes 0-3 Alajuelense (8/8/2023)

Alajuelense (8/8/2023) Sporting San Miguelito 0-1 Alajuelense (24/8/2023)

Alajuelense (24/8/2023) Alajuelense 5-1 Motagua (31/8/2023)

Motagua (31/8/2023) Cartaginés 1-3 Alajuelense (28/9/2023)

Alajuelense (28/9/2023) Alajuelense 3-0 Cartaginés (5/10/2023)

Cartaginés (5/10/2023) Herediano 2-2 Alajuelense (25/10/2023)

Alajuelense (25/10/2023) Alajuelense 2-2 Herediano (1/11/2023)*

Herediano (1/11/2023)* Real Estelí 0-3 Alajuelense (28/11/2023)

Alajuelense (28/11/2023) Alajuelense 1-1 Real Estelí (5/12/2023)

Real Estelí (5/12/2023) Alajuelense 3-1 Marathón (1/8/2024)

Marathón (1/8/2024) Firpo 3-4 Alajuelense (7/8/2024)

Alajuelense (7/8/2024) Alianza 1-2 Alajuelense (20/8/2024)

Alajuelense (20/8/2024) Alajuelense 2-1 Comunicaciones (27/8/2024)

Comunicaciones (27/8/2024) Comunicaciones 1-2 Alajuelense (26/9/2024)

Alajuelense (26/9/2024) Alajuelense 1-1 Comunicaciones (3/10/2024)

Comunicaciones (3/10/2024) Antigua GFC 0-0 Alajuelense (22/10/2024)

Alajuelense (22/10/2024) Alajuelense 1-0 Antigua GFC (30/10/2024)

Antigua GFC (30/10/2024) Real Estelí 1-1 Alajuelense (27/11/2024)

Alajuelense (27/11/2024) Alajuelense 2-1 Real Estelí (4/12/2024)

*Alajuelense se impuso 5-4 en los penales.