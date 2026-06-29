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Todo Países Bajos lo apoya: la decisión que tomó Cody Gakpo tras perder a su hijo en pleno Mundial 2026

El jugador neerlandés enfrenta un drama personal pero igual eligió quedarse con su selección en el Mundial 2026.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Cody Gakpo se quedará con su selección.
© Getty ImagesCody Gakpo se quedará con su selección.

El delantero de Países Bajos, Cody Gakpo, tomó la decisión de permanecer junto a su selección durante el Mundial 2026 tras enfrentar una dolorosa tragedia personal: la pérdida de su hijo durante el embarazo de su pareja, la modelo Noa van der Bij.

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La triste noticia fue confirmada por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), y se dio a conocer a través de las redes sociales de Noa van der Bij. En su publicación, la modelo compartió el dolor de la pareja por el fallecimiento de su bebé, al que llamarían Elijah Raphael Gakpo, en el quinto mes de embarazo. Gakpo también pidió respeto y privacidad para su familia en este momento tan complicado.

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Se queda: Cody Gakpo no se irá del Mundial 2026

A pesar de la situación, Gakpo ha decidido continuar con sus compañeros en la concentración neerlandesa de cara al partido de dieciseisavos de final contra Marruecos. Esta decisión fue tomada tras dialogar con su pareja y ha sido respaldada tanto por la KNVB como por el cuerpo técnico liderado por Ronald Koeman.

La federación expresó su apoyo incondicional al jugador: “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos”.

Así informó la esposa e Gakpo la triste noticia. (Instagram)

Así informó la esposa e Gakpo la triste noticia. (Instagram)

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La palabra de Koeman

Por su parte, el seleccionador Ronald Koeman destacó la madurez de Gakpo y aclaró que el jugador tuvo la libertad de elegir si quedarse con el equipo o marcharse. “Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”, afirmó el entrenador, subrayando que la prioridad siempre fue el bienestar del delantero.

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¿A qué hora y cómo ver Países Bajos vs. Marruecos?

Países Bajos buscará este lunes el pase a los octavos de final contra Marruecos en el estadio de Monterrey a las 7:00 p.m. de Centroamérica, las 8:00 p.m. de Panamá, y se podrá ver por los siguientes canales:

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  • Panamá: RPC, TV Max, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX.
  • Costa Rica: Teletica, TDMAX, ViX y FOX.
  • Guatemala: ViX y Tigo Sports.
  • Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO, ViX, FOX y Tigo Sports.
  • Nicaragua: ViX, Tigo Sports, Canal 10 y FOX.

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