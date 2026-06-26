¿Quién es el árbitro de Senegal vs. Irak en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Anthony Taylor

Fue asignado para uno de los partidos más bravos del cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Anthony Taylor será el árbitro principal del partido entre Senegal e Irak, por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro se jugará este viernes 26 de junio en el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field.

Publicidad

La designación pone a un árbitro inglés de mucha experiencia al frente de un partido con presión distinta a la de otros cierres de grupo. Senegal e Irak no pelean por el primer puesto, pero sí por una última posibilidad de seguir con vida en el torneo.

ver también Mundial 2026: el cuadro de 16avos de final tras el cierre de los Grupos D, E y F

El escenario puede ser incómodo para el árbitro: dos equipos necesitados, poco margen de error y una clasificación que ya no depende solo del resultado propio. En ese tipo de partidos, la tensión puede aparecer desde el primer contacto fuerte.

Quién es Anthony Taylor, árbitro de Senegal vs. Irak

Anthony Taylor es un árbitro inglés nacido el 20 de octubre de 1978 en Manchester, Inglaterra. Es internacional FIFA desde 2013 y dirige regularmente en la Premier League.

Su carrera lo convirtió en uno de los árbitros ingleses más reconocidos de la última década. Está acostumbrado a partidos de ritmo alto, presión ambiental y mucha fricción física, algo habitual en el fútbol inglés.

Publicidad

Para Senegal vs. Irak, ese perfil puede ser importante. El partido puede tener duelos intensos, transiciones rápidas y muchos reclamos, especialmente si alguno de los dos equipos se ve obligado a perseguir el resultado.

Antecedentes internacionales de Anthony Taylor

Anthony Taylor tiene un recorrido amplio en competencias internacionales. Dirigió partidos de Champions League, Europa League, Eurocopas, eliminatorias europeas y torneos FIFA. También fue designado para encuentros de alta exposición en el fútbol de clubes, tanto en Inglaterra como en competiciones UEFA.

Publicidad

En Mundiales, Taylor ya formó parte del cuerpo arbitral de Qatar 2022, donde dirigió partidos de fase de grupos. Su presencia en 2026 confirma que FIFA lo mantiene dentro del grupo de árbitros europeos con experiencia para partidos de exigencia media y alta.

En este Mundial, Taylor ya había tenido actividad como árbitro principal antes de su designación para Senegal vs. Irak. El inglés dirigió Uzbekistán vs. Colombia, por el Grupo K, y luego fue elegido para este cruce del Grupo I, en el que ambos equipos llegan obligados a ganar para sostener alguna chance como mejores terceros.

Publicidad

Por qué Senegal vs. Irak puede ser un partido complicado para el árbitro

El partido puede exigir mucho control emocional.

Senegal llega con la obligación de ganar y con la frustración de haber perdido dos partidos en los que recibió seis goles. El equipo africano necesita atacar, pero también debe cuidar su diferencia de gol si quiere tener alguna chance como tercero.

Irak está en una situación todavía más delicada. Recibió siete goles, tiene peor diferencia y necesita una victoria amplia para sostener una ilusión mínima. Esa urgencia puede llevarlo a arriesgar más de lo habitual.

Publicidad

Para Taylor, el desafío será marcar rápido el límite físico del partido. Si deja correr demasiado, el juego puede volverse brusco. Si corta cada contacto, puede alimentar protestas y romper el ritmo de dos equipos que necesitan buscar el arco rival.

ver también Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, viernes 26 de junio, a qué hora y dónde ver

Cuerpo arbitral de Senegal vs. Irak

El equipo arbitral de Senegal vs. Irak tendrá conducción inglesa y apoyo asiático en las funciones complementarias.

Publicidad