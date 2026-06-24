¿Quién es el árbitro de Canadá vs. Suiza en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ramon Abatti

Canadá y Suiza llegan con 4 puntos después de dos fechas y ya están muy cerca de la clasificación a los 16avos de final.

Ramon Abatti será el árbitro principal del partido entre Canadá y Suiza, por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se jugará este miércoles 24 de junio en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place, y puede definir al ganador de la zona.

Canadá y Suiza llegan con 4 puntos después de dos fechas y ya están muy cerca de la clasificación a los 16avos de final. La diferencia está en el orden de la tabla: el seleccionado local aparece mejor ubicado por diferencia de gol, mientras que Suiza necesita ganar para quedarse con el primer puesto del grupo.

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En ese contexto aparece Abatti, un árbitro brasileño de crecimiento fuerte en los últimos años, con recorrido en el fútbol sudamericano, experiencia internacional reciente y un antecedente importante dentro de este mismo Mundial.

Quién es Ramon Abatti, el árbitro de Canadá vs. Suiza

Ramon Abatti Abel es un árbitro brasileño nacido el 18 de septiembre de 1989 en Araranguá, en el estado de Santa Catarina.

Tiene 36 años y representa a la Federación Catarinense de Fútbol. Su recorrido comenzó en el fútbol regional brasileño, antes de dar el salto al cuadro nacional y luego al plano internacional.

Abatti empezó a consolidarse en el fútbol de Brasil durante los últimos años. Su llegada a partidos de mayor exposición en el Brasileirão y en competiciones organizadas por Conmebol le permitió ganar visibilidad hasta ser considerado para torneos internacionales de FIFA.

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El primer árbitro catarinense en una Copa del Mundo

Uno de los datos más importantes de su carrera es histórico para el arbitraje brasileño: Ramon Abatti se convirtió en el primer árbitro de Santa Catarina en dirigir en una Copa del Mundo masculina.

La designación para el Mundial 2026 marcó un salto fuerte en su trayectoria y también un reconocimiento para el arbitraje catarinense. Brasil ya tenía presencia habitual en torneos FIFA con árbitros de otros estados, pero el caso de Abatti abrió una nueva página para Santa Catarina.

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Ese dato le da un peso especial a su participación en el torneo. No se trata solo de otro árbitro brasileño designado, sino de un juez que llega con una marca inédita para su estado.

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Su antecedente en el Mundial 2026

El partido entre Canadá y Suiza no será su debut absoluto en esta Copa del Mundo.

Abatti ya dirigió en el Mundial 2026: estuvo a cargo del partido entre Bélgica y Egipto, por el Grupo G, que terminó 1-1.

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Ese antecedente le dio rodaje dentro del torneo antes de recibir la designación para un partido de alta importancia como Canadá vs. Suiza. Ahora tendrá un cruce con otro contexto: dos selecciones igualadas en puntos, con la cima del grupo en juego y con Canadá jugando en casa.

Un árbitro con experiencia olímpica

Antes del Mundial 2026, Abatti ya había tenido una designación de enorme peso internacional.

El brasileño fue elegido para dirigir la final del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, entre Francia y España, disputada en el Parc des Princes.

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Ese partido fue uno de los encuentros más importantes de su carrera. Además, tuvo un valor histórico: fue la primera vez que un árbitro brasileño dirigió una final olímpica masculina de fútbol.

La final terminó con victoria de España y tuvo un desarrollo intenso, con goles, tiempo extra y momentos de alta tensión. Para Abatti, ese antecedente funcionó como una credencial fuerte antes de llegar al Mundial.

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Por qué Canadá vs. Suiza será una prueba exigente

El partido entre Canadá y Suiza puede ser especialmente exigente para el árbitro por el contexto competitivo.

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Canadá juega como local, llega con diferencia de gol favorable y necesita al menos un empate para quedar muy bien perfilado como primero del grupo. Suiza, en cambio, sabe que una victoria le permitiría superar al equipo anfitrión y quedarse con la cima.

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Ese escenario puede generar un partido de tensión alta, con dos equipos que ya están muy cerca de avanzar, pero que no quieren resignar el primer puesto.

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Para Abatti, la clave será manejar el ritmo sin perder autoridad. Deberá controlar los contactos en el mediocampo, las faltas tácticas para frenar transiciones y las posibles protestas en un estadio con mayoría de público canadiense.

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El peso de la localía canadiense

Otro factor que puede influir en el partido es la localía.

Canadá jugará en Vancouver, ante su gente y con la posibilidad de cerrar el grupo en el primer lugar. Ese contexto puede aumentar la presión ambiental sobre el árbitro, especialmente si hay jugadas divididas, reclamos por penales o acciones disciplinarias cerca del área.

Abatti ya tuvo partidos de presión en Brasil y a nivel internacional, pero el clima mundialista y la presencia del equipo local siempre agregan un componente diferente.

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Cuerpo arbitral de Canadá vs. Suiza

El equipo arbitral para Canadá vs. Suiza tendrá mayoría brasileña en la conducción de campo y apoyo internacional desde el VAR.

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Árbitro principal: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Ramon Abatti Abel (Brasil) Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Danilo Manis (Brasil) Asistente 2: Rafael da Silva Alves (Brasil)

Rafael da Silva Alves (Brasil) Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Kevin Ortega (Perú) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) Asistente VAR 1: Antonio García (Uruguay)

Antonio García (Uruguay) Asistente VAR 2: Jarred Gillett (Inglaterra)

Jarred Gillett (Inglaterra) Quinto árbitro: Michael Orué (Perú)

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