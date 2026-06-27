¿Quién es el árbitro de Argelia vs. Austria en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ilgiz Tantashev

La designación pone a un árbitro uzbeko al frente de uno de los cruces más importantes del cierre del grupo.

Ilgiz Tantashev será el árbitro principal del partido entre Argelia y Austria, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se jugará este sábado 27 de junio en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium.

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La designación pone a un árbitro uzbeko al frente de uno de los cruces más importantes del cierre del grupo. Austria y Argelia llegan con la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia clave: al equipo europeo le sirve empatar, mientras que el africano necesita ganar para quedarse con el segundo lugar.

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Ese contexto puede exigir mucho desde lo disciplinario. Austria buscará administrar mejor los tiempos del partido; Argelia, en cambio, tendrá que asumir más riesgos y sostener la intensidad durante buena parte del encuentro.

Quién es Ilgiz Tantashev, árbitro de Argelia vs. Austria

Ilgiz Tantashev es un árbitro uzbeko nacido el 5 de abril de 1984 en Bujará. Es internacional FIFA desde 2013 y comenzó a dirigir partidos internacionales en 2014, primero dentro del circuito asiático.

Antes de consolidarse como árbitro principal, inició su carrera como asistente. Luego pasó a dirigir en la liga de Uzbekistán y más tarde sumó designaciones fuera de su país, con partidos en competiciones de Arabia Saudita e India.

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Su recorrido internacional está muy vinculado a la AFC. Dirigió en la AFC Cup, la AFC Champions League y varias ediciones de la Copa Asiática Sub-23. También fue parte de la Copa Asiática 2019 y de la Copa Asiática 2023, dos torneos importantes dentro del calendario de selecciones de Asia.

En 2021 fue elegido como el mejor árbitro de Uzbekistán, un reconocimiento que reforzó su lugar dentro del arbitraje de su país. Para el Mundial 2026, integra el grupo de jueces seleccionados por FIFA para dirigir en campo.

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Antecedentes internacionales de Ilgiz Tantashev

Ilgiz Tantashev ya tenía experiencia en torneos FIFA antes de llegar al Mundial 2026.

Fue reserva arbitral en el Mundial Sub-20 de 2019 y también tuvo participación en competencias juveniles de selecciones. Más tarde fue designado para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde estuvo a cargo de partidos del torneo masculino.

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En París 2024 protagonizó un episodio particular: fue el árbitro principal de la semifinal entre Marruecos y España, pero debió abandonar el partido en los primeros minutos por una lesión tras un choque accidental con un jugador. El encuentro terminó siendo dirigido por el cuarto árbitro.

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En el Mundial 2026, Tantashev ya tuvo actividad antes de ser designado para Argelia vs. Austria: dirigió Marruecos vs. Haití, por el Grupo C, en Atlanta.

El cruce entre argelinos y austríacos será su segundo partido como árbitro principal en esta Copa del Mundo, pero con una carga clasificatoria mayor: Austria juega con la ventaja del empate y Argelia necesita ganar para quedarse con el segundo lugar del grupo.

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Por qué Argelia vs. Austria puede exigir al árbitro

El partido puede ser muy disputado desde el primer minuto.

Argelia necesita ganar, por lo que deberá empujar, presionar y jugar con más urgencia. Esa obligación puede generar duelos fuertes, protestas y faltas tácticas si Austria intenta cortar el ritmo.

Austria, en cambio, puede jugar con el resultado. Si el empate lo mantiene segundo, seguramente intentará manejar la pelota, enfriar algunos tramos y aprovechar espacios cuando Argelia se adelante.

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Para Tantashev, la clave será sostener un criterio claro con las amarillas, controlar las pérdidas de tiempo y manejar las acciones de pelota parada, donde un contacto dentro del área puede cambiar todo el escenario del grupo.

Cuerpo arbitral de Argelia vs. Austria

El equipo arbitral de Argelia vs. Austria tendrá conducción uzbeka y apoyo mexicano en las funciones complementarias.

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