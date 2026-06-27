En qué estadio juegan Argelia vs. Austria en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Austria llega con 3 puntos, después de vencer a Jordania y perder contra Argentina. Argelia también suma 3 unidades.

Argelia y Austria se enfrentan este sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido directo por la clasificación a los 16avos de final.

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El encuentro se jugará en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Misuri. Es uno de los estadios más tradicionales de la NFL y una sede que se caracteriza por su ambiente ruidoso, su historia deportiva y su estructura abierta.

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Austria llega con 3 puntos, después de vencer a Jordania y perder contra Argentina. Argelia también suma 3 unidades, tras caer en el debut ante la Albiceleste y recuperarse con un triunfo frente a Jordania. Por eso, el cruce tiene una lectura clara: el ganador se queda con el segundo puesto del grupo.

Dónde juegan Argelia vs. Austria

El partido entre Argelia y Austria se disputará en el Kansas City Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el GEHA Field at Arrowhead Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Kansas City, en el estado de Misuri, dentro del Truman Sports Complex. Es la casa de los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más reconocidas de la NFL, y comparte zona deportiva con el Kauffman Stadium, hogar de los Kansas City Royals de la MLB.

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El Arrowhead Stadium fue inaugurado en 1972, por lo que no es una de las sedes más nuevas del torneo, pero sí una de las más cargadas de historia. A lo largo de los años tuvo renovaciones importantes para modernizar accesos, tribunas, zonas premium, pantallas y áreas de hospitalidad.

Para Argelia vs. Austria, la sede tendrá un partido de máxima tensión. No será un cruce entre selecciones candidatas al título, pero sí una final por el segundo lugar del grupo. Los europeos tienen una pequeña ventaja por diferencia de gol, mientras que los africanos necesitan ganar para no depender de la tabla de terceros.

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Kansas City Stadium, una sede abierta y famosa por su ruido

El GEHA Field at Arrowhead Stadium es reconocido en Estados Unidos por una característica muy concreta: el ruido de sus tribunas. Durante años fue considerado uno de los estadios más fuertes de la NFL en términos de ambiente, impulsado por la cercanía del público y por una hinchada acostumbrada a hacer sentir la localía.

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A diferencia de recintos como el AT&T Stadium de Dallas o el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Kansas City Stadium es a cielo abierto. No tiene techo retráctil ni una estructura cerrada, por lo que el clima puede influir directamente en la experiencia del partido.

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Para el Mundial, el estadio utiliza el nombre de Kansas City Stadium por las reglas de FIFA sobre denominaciones comerciales. Además, como ocurre con varias sedes de la NFL, debió adaptarse a los requisitos del fútbol: dimensiones del campo, zonas técnicas, áreas de prensa, circulación operativa y configuración específica para partidos FIFA.

Otro dato importante es que el estadio tendrá césped natural para el torneo. Ese punto es clave para cumplir con los estándares mundialistas y para ofrecer una superficie más adecuada al ritmo del fútbol internacional.

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Capacidad del Kansas City Stadium para el Mundial 2026

El Kansas City Stadium tiene una capacidad cercana a los 73.000 espectadores para el Mundial 2026, aunque el aforo puede variar según la configuración FIFA de cada partido.

Esa cifra lo ubica entre los estadios grandes del torneo, por debajo de sedes como Dallas, New York New Jersey o el Estadio Azteca, pero con un perfil muy particular: no es solo una sede amplia, sino una cancha con fama de ambiente intenso.

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El estadio cuenta con tribunas de gran pendiente, suites, zonas premium, espacios de hospitalidad y una estructura preparada para eventos de alta demanda. Además de partidos de NFL, recibió encuentros internacionales, partidos de selecciones, eventos universitarios y espectáculos masivos.

Para Argelia vs. Austria, el marco puede ser muy fuerte. Las dos selecciones llegan con opciones reales de avanzar y, en ese contexto, cada gol puede cambiar la tabla y también el camino hacia los 16avos de final.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Kansas City Stadium

El Kansas City Stadium recibe seis partidos en el Mundial 2026, incluidos cuatro de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y un partido de cuartos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

Argentina 3-0 Argelia — Grupo J, 16 de junio.

— Grupo J, 16 de junio. Ecuador 0-0 Curazao — Grupo E, 20 de junio.

— Grupo E, 20 de junio. Túnez 1-3 Países Bajos — Grupo F, 25 de junio.

— Grupo F, 25 de junio. Argelia vs. Austria — Grupo J, 27 de junio.

— Grupo J, 27 de junio. 16avos de final — 3 de julio.

— 3 de julio. Cuartos de final — 11 de julio.

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Austria llega con ventaja mínima

Austria llega a la última fecha con 3 puntos y mejor diferencia de gol que Argelia.

El equipo europeo venció 3-1 a Jordania en su estreno y luego perdió 2-0 ante Argentina, resultados que lo dejaron segundo antes del cierre del grupo. Esa diferencia le permite jugar con un pequeño margen: un empate le alcanza para terminar por encima de Argelia.

Aun así, Austria no puede relajarse. Una derrota lo mandaría al tercer lugar y lo obligaría a depender de la tabla de mejores terceros. Por eso, aunque el empate le sirve, el equipo austríaco tendrá que manejar el partido sin caer en una postura demasiado conservadora.

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Argelia necesita ganar para ser segunda

Argelia llega con la obligación de sumar de a tres.

El equipo africano perdió 3-0 contra Argentina en el debut, pero se recuperó con un triunfo 2-1 ante Jordania. Esa victoria lo mantuvo con vida y lo dejó frente a una oportunidad directa: si vence a Austria, se clasifica como segundo del Grupo J.

El empate también puede servirle para avanzar como uno de los mejores terceros, pero no le alcanza para superar a Austria. Por eso, para Argelia el partido tiene una consigna clara: ganar para no depender de nadie.

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Datos de Argelia vs. Austria