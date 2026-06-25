Qué pasa si Japón gana, empata o pierde contra Suecia por el Grupo F del Mundial 2026

Así está el panorama para Japón, que se juega la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 ante Suecia.

Japón disputa este jueves un partido decisivo ante Suecia, por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El equipo asiático llega con 4 puntos y depende de sí mismo para clasificarse a los dieciseisavos de final.

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El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, el nombre que FIFA le dio al AT&T Stadium para la justa máxima, y se jugará en simultáneo a Túnez vs. Países Bajos, el otro partido de la zona.

Los Samuráis Azules vienen de empatar 2-2 ante los dirigidos por Ronald Koeman y de ganarle 4-0 al cuadro tunecino, que en su debut fue goleado 5-1 por Suecia. Aunque los europeos luego cayeron 1-5 ante los neerlandeses. Por eso, en el cierre del grupo hay tres selecciones todavía peleando por los dos primeros puestos.

Qué pasa si Japón le gana a Suecia

Si Japón derrota a Suecia, llegará a 7 puntos y se clasificará a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

ver también ¿Quién es el árbitro de Japón vs. Suecia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Iván Barton

La victoria le garantizará terminar entre los dos primeros del Grupo F. Además, puede darle el primer lugar de la zona, dependiendo de lo que ocurra entre Países Bajos y Túnez.

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Si la Naranja no gana, los japoneses terminarían primeros. Si los neerlandeses también ganan, ambos quedarían con 7 unidades y el orden dependerá de los criterios de desempate, con la diferencia de gol y los goles convertidos como factores decisivos, ya que el partido entre ellos fue empate.

Qué pasa si Japón empata contra Suecia

Si Japón empata con Suecia, trepará a 5 puntos y también se clasificará a los 16avos de final. Se volvería inalcanzable para los suecos, que quedarían en 4 unidades, sin depender del otro cruce.

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La duda estaría en la posición final. El cuadro nipón podría terminar primero o segundo del Grupo F, según el resultado de Túnez-Países Bajos: una victoria neerlandesa lo dejaría segundo, pero un empate o una derrota lo podría erigir como el líder dependiendo de los desempates.

Qué pasa si Japón pierde contra Suecia

Si Japón pierde contra Suecia, se frenaría en 4 puntos y perdería la posibilidad de asegurarse la clasificación por sus propios medios al ser superado por su rival (6) en la tabla.

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Así, el equipo asiático pasaría a depender de lo que ocurra entre tunecinos y neerlandeses:

Si Países Bajos gana o empata, Japón quedaría tercero del grupo con 4 puntos. En ese caso, tendría buenas chances de avanzar como uno de los mejores terceros, aunque debería esperar el cierre de otros grupos.

Si Túnez sorprende y derrota a Países Bajos, se abriría un escenario más complejo, porque ahí debería desempatar con los neerlandeses por el segundo puesto o ya mirar la tabla de mejores terceros.

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Tabla de posiciones del Grupo F

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica distintos criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es: