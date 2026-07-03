Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cuántos puestos lo separan de Argentina en el Mundial 2026

La diferencia en el ranking es muy grande, pero en la cancha, Cabo Verde quiere dar un batacazo en el Mundial 2026.

Cabo Verde llega al partido contra Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia enorme en contra en el ranking FIFA, aunque con la confianza de haber firmado una de las campañas más sorprendentes de la fase de grupos.

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En la actualización previa al Mundial, Cabo Verde aparece en el puesto 67, mientras que Argentina ocupa el lugar 1. Es decir, entre ambas selecciones hay 66 puestos de diferencia, con ventaja para la Albiceleste.

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El partido se jugará este viernes 3 de julio en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium. Para Cabo Verde, será la oportunidad de enfrentar al campeón vigente; para Argentina, una obligación para sostener su candidatura.

Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde

Cabo Verde ocupa el puesto 67 del ranking FIFA, una ubicación muy lejana a la de Argentina, pero que no impidió que el equipo africano se transformara en una de las revelaciones del Mundial.

Su presencia en esta instancia ya es histórica. Cabo Verde disputó su primera Copa del Mundo y logró superar la fase de grupos con una receta muy clara: orden defensivo, concentración, resistencia y un equipo que nunca se quebró.

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El dato más fuerte es que no recibió goles en dos de los tres partidos de la primera fase. Empató 0-0 ante España y Arabia Saudita, y en el medio igualó 2-2 con Uruguay, resultados que le permitieron terminar segundo del Grupo H y avanzar por encima de dos selecciones con mucha más historia mundialista.

Cuál es el ranking FIFA de Argentina

Argentina está en el puesto 1 del ranking FIFA, 66 lugares por encima de Cabo Verde.

La ubicación confirma el peso de una selección que llegó al Mundial como campeona defensora y que respondió con una fase de grupos perfecta. La Albiceleste ganó sus tres partidos, convirtió ocho goles y solo recibió uno.

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Además, Argentina cuenta con Messi como gran bandera futbolística y emocional. En una fase eliminatoria, su presencia aumenta todavía más la expectativa alrededor del equipo de Scaloni.

Cómo llegaron Cabo Verde y Argentina al cruce

Cabo Verde terminó segundo del Grupo H, por detrás de España.

Sus resultados fueron:

España 0-0 Cabo Verde

Uruguay 2-2 Cabo Verde

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

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Argentina terminó primera del Grupo J, por encima de Austria, Argelia y Jordania.

Sus resultados fueron:

Argentina 3-0 Argelia

Argentina 2-0 Austria

Jordania 1-3 Argentina

Cabo Verde quiere que el ranking no defina su techo

La diferencia de 66 puestos favorece de manera contundente a Argentina, pero Cabo Verde ya demostró que puede competir contra selecciones de mayor peso.

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El empate ante España fue una señal inmediata. El 2-2 contra Uruguay sostuvo la sorpresa. Y la igualdad ante Arabia Saudita terminó de sellar una clasificación que parecía impensada antes del torneo.

Para Cabo Verde, ganarle a Argentina sería una victoria histórica. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar al campeón vigente y número 1 del mundo.

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Argentina busca imponer su condición de número 1

Argentina llega mejor ubicada en el ranking, con más jerarquía y con una fase de grupos mucho más contundente.

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El equipo de Scaloni combina experiencia, talento ofensivo, oficio competitivo y una estructura que sabe jugar partidos decisivos. Además, llega con la confianza de haber ganado sus tres encuentros sin sufrir demasiado.

Ante Cabo Verde, Argentina deberá evitar la ansiedad. El ranking la favorece de manera abrumadora, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales.

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Datos de Cabo Verde vs. Argentina