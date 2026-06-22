Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Austria por el Grupo J del Mundial 2026

La Albiceleste viene de vencer 3-0 a Argelia, mientras que Austria derrotó 3-1 a Jordania en sus debuts en la Copa del Mundo.

Argentina juega este lunes un partido central ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Los dos llegan con 3 puntos después de ganar en el debut, por lo que el cruce en el Dallas Stadium puede empezar a definir la parte alta de la zona.

La Albiceleste viene de vencer 3-0 a Argelia, mientras que Austria derrotó 3-1 a Jordania. Con esos resultados, Argentina aparece primera por diferencia de gol y Austria segunda, aunque ambos tienen el mismo puntaje.

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El partido tiene una consecuencia directa: si Argentina gana, llegará a 6 puntos y sacará boletos a los 16avos de final. La clasificación no quedaría garantizada necesariamente por los dos primeros lugares del Grupo J, pero sí por la tabla de mejores terceros.

Qué pasa si Argentina le gana a Austria

Si Argentina le gana a Austria, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La explicación está en el nuevo formato del torneo. En el Mundial 2026 avanzan los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Por eso, aunque Argentina todavía podría quedar envuelta en una definición por desempates dentro del Grupo J, los 6 puntos ya le alcanzarían para meterse en la siguiente ronda.

El único matiz está en el puesto final dentro de la zona. Si Argentina gana ante Austria, pero luego pierde contra Jordania le gana a Argelia y luego a la Albiceleste, todavía podría darse una combinación en la que Argentina, Austria y Jordania terminen igualados con 6 puntos. En ese caso, el orden del grupo dependería de los criterios de desempate.

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De todos modos, incluso en ese escenario extremo, la Selección de Lionel Scaloni ya tendría asegurado un lugar entre los mejores terceros. Con varios grupos donde el tercer puesto ya no puede llegar a los 6 puntos, la Albiceleste no podría quedar fuera de los ocho mejores terceros del torneo.

Además, un triunfo ante Austria confirmaría el gran arranque argentino después del 3-0 contra Argelia y le permitiría llegar al cierre contra Jordania con la clasificación resuelta, aunque todavía con el primer puesto del grupo por definir.

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Qué pasa si Argentina empata contra Austria

Si Argentina empata contra Austria, quedará con 4 puntos después de dos partidos. No asegurará la clasificación, pero sí mantendrá una posición favorable dentro del grupo.

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En ese escenario, Austria también llegaría a 4 puntos. Argentina seguiría dependiendo de sí misma en la última fecha, cuando enfrentará a Jordania.

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El empate no sería un mal resultado desde la tabla, aunque dejaría la definición abierta. Si luego Argentina le gana a Jordania, terminará con 7 puntos y avanzará sin depender de nadie. Si empata en el cierre, llegaría a 5 puntos, una cifra que también la dejaría muy cerca de la clasificación directa.

El riesgo aparecería si pierde en la última jornada. En ese caso, podría quedar expuesta a combinaciones y criterios de desempate, según lo que ocurra en Argelia vs. Austria.

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Qué pasa si Argentina pierde contra Austria

Si Argentina pierde ante Austria, quedará con 3 puntos y Austria subirá a 6, por lo que el equipo europeo se clasificará a los 16avos de final.

Para la Albiceleste no sería una eliminación, pero sí un golpe que cambiaría el escenario. Argentina llegaría a la última fecha contra Jordania con la necesidad de sumar para no depender demasiado de otros resultados.

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Una victoria en el cierre la llevaría a 6 puntos y le daría la clasificación. Un empate la dejaría con 4 unidades, cifra que podría alcanzar para pelear el segundo puesto o para meterse como uno de los mejores terceros, pero ya con menos control.

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La derrota contra Austria también complicaría la lucha por el primer lugar. Argentina ya no dependería solo de sí misma para ganar el grupo y tendría que mirar lo que ocurra con Austria en la última fecha ante Argelia.

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Tabla de posiciones del Grupo J

Cómo se juega la última fecha del Grupo J

La tercera fecha del Grupo J se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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Jordania vs. Argentina

Argelia vs. Austria

En resumen

Si Argentina gana, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final. No necesariamente por asegurar uno de los dos primeros puestos del Grupo J, pero sí porque esos 6 puntos ya le garantizan al menos un lugar entre los mejores terceros.

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Si Argentina empata, quedará con 4 puntos y mantendrá el control de su clasificación antes de enfrentar a Jordania.

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Si Argentina pierde, seguirá con 3 puntos y deberá buscar un buen resultado en la última fecha para asegurar su lugar en la siguiente ronda.