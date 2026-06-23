¿Por qué no juega Rafael Leao hoy en Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El futbolista estelar del Milan no fue elegido por Martínez en el debut de Portugal y tampoco en la segunda fecha.

La Selección de Portugal enfrenta a Uzbekistán por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. Los lusitanos buscan ganar para alcanzar la línea de cuatro puntos y meterse entre los clasificados a los 16avos de final a falta de una jornada.

Después del inesperado empate contra Congo, Roberto Martínez realizó dos modificaciones pensando en la recuperación de Portugal en este segundo encuentro. Sin embargo, no estará entre los titulares nuevamente Rafael Leao.

¿Por qué no juega Rafael Leao en Portugal vs. Uzbekistán?

El futbolista que pertenece al Milan volverá a ver el inicio del partido desde el banco de suplentes. El entrenador español no confía lo suficiente para ponerlo de entrada. Lo llamativo es que Leao tiene las características para romper una defensa a través de su desequilibrio individual.

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Contra Congo, el 17 de los lusitanos ingresó en la segunda parte en el lugar de Pedro Neto. Leao buscará en la última jornada ser titular por primera vez en una Copa del Mundo. En Qatar 2022, jugó todos los partidos entrando de recambio en la etapa final.

El extremo izquierdo fue importante en la obtención de la Nations League de Portugal. Desde este campeonato, Leao no ha tenido continuidad con los lusos, ya sea por lesión o porque el entrenador Martínez no lo considera como titular.

Además de lo sucedido con Leao, el DT de Portugal dio la sorpresa con una modificación en el equipo titular. No estará Bernardo Silva como había sido en el debut contra Congo y el futuro jugador del Real Madrid estará en el banco de suplentes.

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