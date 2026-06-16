¿Por qué no juega Eduardo Camavinga hoy en el debut de Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

Camavinga fue subcampeón del mundo con Francia en Qatar 2022, pero se pierde la presente edición de la Copa del Mundo por esta razón.

Este martes 16 de junio, la selección de Francia hará su debut en el Mundial 2026. Los galos se enfrentarán a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, por la primera jornada del Grupo I (zona en la que también quedaron emparejados con Irak y Noruega).

Uno de los grandes ausentes en este partido será Eduardo Camavinga. Después de haber sido parte del grupo en la Copa del Mundo de Qatar 2022, sumando minutos incluso un puñado de minutos contra Argentina en la final, el futbolista de Real Madrid no quedó entre los 26 convocados.

¿Por qué no juega Camavinga contra Senegal?

Camavinga no fue incluido en la convocatoria definitiva por un motivo meramente futbolístico. Así lo decidió el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, quien recurrió a caras “nuevas” en el mediocampo: Manu Koné (Roma) o Warren Zaïre-Emery (PSG).

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“Viene de una temporada difícil, en la que ha jugado menos, sobre todo por las lesiones, pero me imagino su decepción esta noche (…) todavía es joven. Yo tengo decisiones que tomar y una estructura que formar”, argumentó Deschamps sobre la exclusión del volante de 23 años, que había sido tenido en cuenta para las eliminatorias y la fecha FIFA de marzo.

El bajo rendimiento de Camavinga también entra en el combo que justifica su ausencia en la Copa del Mundo. Esta temporada disputó 43 partidos con Real Madrid —algunos de ellos como lateral izquierdo—, aportando 2 goles y una asistencia a lo largo de más de 2.000 minutos.

El ex Stade Rennais de todos modos viajó a Estados Unidos, pero para sacar en cuestión de días un título sobre Negocio del entretenimiento, medios y deporte en la prestigiosa Escuela de Negocios Harvard.

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