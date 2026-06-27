¿Por qué no juega Declan Rice hoy en Inglaterra vs. Panamá por el Mundial 2026?

Tuchel decidió no poner a Declan Rice pese a que fue titular en los primeros dos partidos de Inglaterra.

Este sábado 27 de junio, en el último día de la fase de grupos del Mundial 2026, Inglaterra enfrenta a Panamá por la tercera fecha del Grupo L en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Los Tres Leones buscan ganar para quedarse con el primer puesto.

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Para este encuentro en el que Panamá ya está eliminado, Thomas Tuchel decidió realizar algunas modificaciones con respecto a los dos partidos anteriores. No estará presente Declan Rice, que había sido titular en la victoria contra Croacia y en el empate ante Ghana.

El técnico alemán por decisión técnica y también por precaución no alineó al mediocampista del Arsenal. Rice vio la tarjeta amarilla frente a los africanos. Por eso, no estará entre los titulares para esta última fecha. Si recibe una más, se perderá el próximo partido.

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Tuchel prefiere priorizar el partido clave que tendrá el conjunto inglés en la instancia de 16avos de final. De igual forma, todavía no tiene asegurado el primer puesto y hasta podría caer al tercer puesto si se dan una serie de resultados.

Tanto lnglaterra como Ghana suman la misma cantidad de puntos. Ambos tienen cuatro. El primer puesto, por el momento, le corresponde a los ingleses por tener una mejor diferencia de gol.

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Los 11 que eligió Thomas Tuchel en Inglaterra para enfrentar a Panamá

Inglaterra: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Elliot Anderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.