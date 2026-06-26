En qué estadio juegan Senegal vs. Irak en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Senegal es una de las seleciones de África que ha decepcionado, pero tiene una oportunidad más en el Mundial 2026.

Senegal e Irak se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026, en un partido que puede marcar la despedida de uno de los dos y mantener con vida al otro en la pelea por los 16avos de final.

Publicidad

El encuentro se jugará en el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field, ubicado en Toronto, Canadá. Es una de las dos sedes canadienses de esta Copa del Mundo y uno de los estadios que fueron adaptados especialmente para recibir partidos del torneo.

ver también Mundial 2026: el cuadro de 16avos de final tras el cierre de los Grupos D, E y F

El contexto es claro: Senegal e Irak llegan sin puntos después de perder sus dos primeros partidos. Francia y Noruega ya se escaparon en la parte alta del grupo, por lo que este cruce no define el primer o segundo puesto, sino una posible chance de entrar como uno de los mejores terceros.

Dónde juegan Senegal vs. Irak

El partido entre Senegal e Irak se disputará en Toronto, la ciudad más poblada de Canadá y uno de los grandes centros deportivos del país.

La sede oficial para FIFA aparece como Toronto Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es BMO Field. Está ubicado en Exhibition Place, una zona cercana al lago Ontario y muy vinculada a eventos deportivos, ferias y espectáculos masivos.

Publicidad

El estadio es la casa de Toronto FC, de la MLS, y de los Toronto Argonauts, de la liga canadiense de fútbol americano. Para el Mundial, el recinto fue acondicionado para cumplir con los requisitos de FIFA y aumentar su capacidad.

Para Senegal vs. Irak, el estadio tendrá un partido de mucha tensión. No será un duelo por la cima del grupo, pero sí una final de supervivencia para dos selecciones que necesitan ganar y esperar.

Publicidad

Toronto Stadium, una sede canadiense del Mundial 2026

El BMO Field fue inaugurado en 2007 y se transformó en uno de los estadios de referencia del fútbol canadiense. Es un recinto de perfil más futbolero que varios de los grandes estadios del torneo, ya que fue diseñado originalmente como casa de Toronto FC, aunque con el tiempo también incorporó actividad del fútbol canadiense con los Toronto Argonauts.

Una de sus características principales es que se trata de un estadio abierto, con tribunas cercanas al campo y un ambiente más compacto que el de muchas sedes estadounidenses del Mundial. Esa escala le da una identidad distinta: no impresiona tanto por gigantismo, sino por cercanía, presión desde las gradas y una sensación de partido más cerrada.

Publicidad

El estadio está ubicado en Exhibition Place, muy cerca del lago Ontario, una zona tradicional de eventos en Toronto. Esa localización puede influir en la experiencia del partido, tanto por el entorno urbano como por las condiciones climáticas, con viento, humedad o cambios de temperatura que pueden aparecer durante la jornada.

A lo largo de los años recibió partidos de Toronto FC, encuentros de la selección de Canadá, finales de MLS, eventos internacionales y competencias de clubes. Su inclusión en el Mundial 2026 le dio un salto adicional de exposición y lo consolidó como una de las sedes más importantes del capítulo canadiense del torneo.

Publicidad

Capacidad del Toronto Stadium para el Mundial 2026

El Toronto Stadium tiene una capacidad cercana a los 45.000 espectadores para el Mundial 2026, después de las obras de ampliación y la instalación de tribunas temporales.

La cifra es menor que la de varios estadios estadounidenses del torneo, pero esa diferencia también marca su personalidad. El recinto ofrece una atmósfera más compacta, con el público más cerca del campo y menos distancia entre las tribunas y el juego. Para un partido como Senegal vs. Irak, esa cercanía puede hacer que cada ataque, cada pelota detenida y cada tramo de tensión se sienta con mayor intensidad.

Publicidad

Otro rasgo importante es su condición de estadio al aire libre. Toronto en junio suele presentar temperaturas moderadas, aunque las condiciones pueden cambiar entre viento, humedad y lluvia. Al estar cerca del lago Ontario, el clima puede sentirse de manera particular y convertirse en un detalle más dentro del desarrollo del encuentro.

ver también Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, viernes 26 de junio, a qué hora y dónde ver

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Toronto Stadium

El Toronto Stadium recibe partidos de fase de grupos y también un cruce de eliminación directa en el Mundial 2026.

Publicidad

Los encuentros programados en esta sede son:

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B — 12 de junio.

— — 12 de junio. Ghana 1-0 Panamá — Grupo L — 17 de junio.

— — 17 de junio. Alemania 2-1 Costa de Marfil — Grupo E — 20 de junio.

— — 20 de junio. Panamá 0-1 Croacia — Grupo L — 23 de junio.

— — 23 de junio. Senegal vs. Irak — Grupo I — 26 de junio.

— — 26 de junio. 16avos de final — julio.

Senegal busca una reacción urgente

Senegal llegó al Mundial como una de las selecciones africanas mejor posicionadas, pero el grupo se le complicó desde el inicio.

Publicidad

Perdió 3-1 ante Francia en el debut y luego cayó 3-2 frente a Noruega, en un partido que lo dejó sin puntos pese a haber competido mejor en ataque. La consecuencia es dura: llega a la última fecha obligado a ganar.

El equipo senegalés todavía puede aspirar a quedar tercero con 3 puntos, aunque necesita mejorar su diferencia de gol y esperar resultados de otros grupos. No depende solamente de sí mismo, pero una victoria es el primer paso.

Publicidad

Irak quiere evitar una despedida sin respuesta

Irak también llega golpeado al cierre del grupo. Perdió 4-1 contra Noruega en su estreno y después cayó 3-0 ante Francia, resultados que lo dejaron último y con una diferencia de gol muy comprometida.

El equipo asiático tiene un panorama más difícil que Senegal. No solo necesita ganar, sino hacerlo por un margen que le permita competir en la tabla de terceros.

Publicidad

Aun así, el partido puede servirle para cerrar el Mundial con una imagen más competitiva. Después de recibir siete goles en dos encuentros, Irak necesita orden, eficacia y una actuación más sólida para sostener alguna esperanza.

Datos de Senegal vs. Irak

Partido: Senegal vs. Irak.

Senegal vs. Irak. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: I.

I. Fecha: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Ciudad: Toronto, Canadá.

Toronto, Canadá. Estadio: BMO Field / Toronto Stadium.

BMO Field / Toronto Stadium. Capacidad: cerca de 45.000 espectadores.

cerca de 45.000 espectadores. Contexto: ambos llegan sin puntos; el ganador puede aspirar a ser mejor tercero.