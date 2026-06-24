En qué estadio juegan Canadá vs. Suiza en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

No es uno de los estadios más grandes del torneo, pero sí una sede de fuerte identidad futbolera y con experiencia en competencias FIFA.

Canadá y Suiza se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026 en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place.

El partido será decisivo para ordenar la parte alta de la zona. Los dos llegan con 4 puntos después de dos fechas y ya están muy bien perfilados para avanzar a los 16avos de final, aunque todavía deben sellar el pasaporte.

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Canadá llega después de empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina y golear 6-0 a Qatar. Suiza, por su parte, igualó 1-1 ante Qatar en el debut y luego venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina.

Dónde juegan Canadá vs. Suiza

El partido entre Canadá y Suiza se jugará en Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, Canadá.

La sede oficial para el Mundial 2026 es el Vancouver Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es BC Place. El estadio está ubicado en el centro de la ciudad, muy cerca de False Creek, una de las zonas más reconocibles de Vancouver.

Para Canadá, jugar en Vancouver tiene un valor especial. Será otro partido en casa dentro de una Copa del Mundo que el país organiza junto a Estados Unidos y México.

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El BC Place, una de las dos sedes canadienses del Mundial

El BC Place es uno de los estadios más importantes de Canadá y una de las dos sedes del país en el Mundial 2026, junto con el Toronto Stadium.

El recinto fue inaugurado en 1983 y es la casa de Vancouver Whitecaps, de la MLS, y de BC Lions, de la liga canadiense de fútbol americano.

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Una de sus principales características es su techo retráctil, que permite adaptar el estadio a distintas condiciones climáticas. Ese detalle puede ser importante en una ciudad como Vancouver, donde el clima puede cambiar rápido.

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Capacidad del Vancouver Stadium para el Mundial 2026

El Vancouver Stadium tiene una capacidad cercana a los 54.000 espectadores para el Mundial 2026.

No es uno de los estadios más grandes del torneo, pero sí una sede de fuerte identidad futbolera y con experiencia en competencias FIFA. El BC Place ya fue escenario del Mundial Femenino 2015, incluida la final de aquel torneo.

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Para Canadá, el ambiente puede ser un factor importante. El equipo local tendrá apoyo mayoritario y buscará cerrar el grupo en lo más alto.

El Vancouver Stadium será el escenario de este duelo. Foto: Vancouver Stadium.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Vancouver Stadium

El Vancouver Stadium será sede de partidos de fase de grupos y también de cruces de eliminación directa.

Entre los partidos programados en Vancouver aparecen:

Australia 2-0 Turquía — 13 de junio, Grupo D.

— 13 de junio, Grupo D. Canadá 6-0 Qatar — 18 de junio, Grupo B.

— 18 de junio, Grupo B. Nueva Zelanda 1-3 Egipto — 21 de junio, Grupo G.

— 21 de junio, Grupo G. Suiza vs. Canadá — 24 de junio, Grupo B.

— 24 de junio, Grupo B. Nueva Zelanda vs. Bélgica — 26 de junio, Grupo G.

— 26 de junio, Grupo G. 16avos de final — 2 de julio.

— 2 de julio. Octavos de final — 7 de julio.

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Canadá quiere cerrar primero en casa

Canadá llega a este partido con una situación muy favorable. Después del empate inicial ante Bosnia y Herzegovina, el equipo local reaccionó con una goleada 6-0 contra Qatar y quedó arriba en la tabla por diferencia de gol.

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Ante Suiza, el objetivo será claro: sostener el primer lugar del grupo. Un empate puede alcanzarle para terminar arriba, mientras que una victoria le permitirá cerrar la zona con autoridad.

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La localía, el envión del último resultado y la diferencia de gol favorable son puntos importantes para Canadá antes de enfrentar a un rival con mucha experiencia mundialista.

Suiza busca quedarse con el Grupo B

Suiza también llega con 4 puntos y con chances de terminar primera. El equipo europeo empató en el debut ante Qatar, pero luego respondió con un triunfo 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina.

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Esa victoria lo dejó bien parado antes de la última fecha. Para ganar el grupo, Suiza necesita vencer a Canadá. Si empata, quedará igualada en puntos, pero por debajo en la tabla por diferencia de gol.

El partido será una prueba fuerte para ambos: Canadá intentará imponer su condición de local, mientras que Suiza buscará hacer pesar su orden, experiencia y oficio competitivo.

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Datos de Canadá vs. Suiza

Partido: Canadá vs. Suiza.

Canadá vs. Suiza. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: B.

B. Fecha: miércoles 24 de junio.

miércoles 24 de junio. Ciudad: Vancouver, Columbia Británica.

Vancouver, Columbia Británica. Estadio: BC Place / Vancouver Stadium.

BC Place / Vancouver Stadium. Capacidad: cerca de 54.000 espectadores.

cerca de 54.000 espectadores. Contexto: ambos llegan con 4 puntos y pelean por el primer lugar del grupo.