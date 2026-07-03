En qué estadio juegan Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Argentina tendrá el apoyo de toda su afición en un partido donde no puede fallar ante la cenicienta del Mundial 2026, Cabo Verde.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá como escenario el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.

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El partido será el segundo de la jornada mundialista del viernes, después de Australia vs. Egipto y antes de Colombia vs. Ghana. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará al vencedor del duelo entre australianos y egipcios.

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Argentina llega como ganadora del Grupo J, con puntaje perfecto y Lionel Messi como gran protagonista. Cabo Verde, en cambio, aparece como una de las historias más sorprendentes del torneo: debutó en una Copa del Mundo, no perdió en la fase de grupos y se metió en los cruces.

Dónde juegan Argentina vs. Cabo Verde

El partido entre Argentina y Cabo Verde se disputará en el Miami Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Hard Rock Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Miami Gardens, al norte de Miami y dentro del área metropolitana del sur de Florida. Es la casa de los Miami Dolphins, de la NFL, y también recibe grandes eventos internacionales de fútbol, tenis, conciertos y espectáculos masivos.

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El Hard Rock Stadium fue inaugurado en 1987 y atravesó distintas remodelaciones a lo largo de los años. Una de las más importantes le dio su imagen actual, con una cubierta parcial sobre las tribunas, pantallas renovadas y sectores premium que lo convirtieron en una sede habitual para eventos globales.

Para Argentina vs. Cabo Verde, el escenario tendrá un componente especial. Miami es una ciudad con fuerte presencia latinoamericana y una enorme comunidad argentina, por lo que la Albiceleste puede sentirse muy acompañada. Del otro lado, Cabo Verde llega sin presión y con la ilusión de seguir estirando una campaña histórica.

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Miami Stadium, una sede marcada por el calor y el ambiente latino

El Miami Stadium es una de las sedes estadounidenses con mayor conexión con el público latinoamericano.

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Su ubicación en el sur de Florida lo convierte en un punto natural de encuentro para aficionados de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. En un Mundial con tantas selecciones de la región, Miami funciona casi como una sede puente entre Estados Unidos y el fútbol latino.

El estadio es a cielo abierto, aunque cuenta con una cubierta parcial que protege buena parte de las tribunas. Esa estructura mejora la experiencia del público, pero no elimina un factor clave: el calor y la humedad de Miami, especialmente en partidos de tarde.

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Para el Mundial, el recinto utiliza el nombre de Miami Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, fue adaptado a los requerimientos del torneo, especialmente en superficie de juego, dimensiones, zonas operativas, áreas de prensa, seguridad, hospitalidad y circulación de público.

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Capacidad del Miami Stadium para el Mundial 2026

El Miami Stadium tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores para el Mundial 2026.

No es el estadio más grande del torneo, pero sí uno de los más reconocidos de Estados Unidos. Ha recibido Super Bowls, partidos internacionales, Copa América, Mundial de Clubes, tenis de primer nivel y grandes conciertos.

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Su ubicación también marca la logística. El estadio no está en el centro de Miami, sino en Miami Gardens, por lo que el movimiento de aficionados depende de autos, buses, shuttles y conexiones desde distintos puntos del área metropolitana.

Para Argentina vs. Cabo Verde, el marco puede ser muy fuerte. Argentina juega con el respaldo de una hinchada que seguramente será mayoría; Cabo Verde, en cambio, tendrá el desafío de sostener su plan en un ambiente que puede sentirse claramente inclinado hacia el campeón del mundo.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Miami Stadium

El Miami Stadium tendrá siete partidos en el Mundial 2026: cuatro de fase de grupos, este cruce de 16avos de final, un partido de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

Los partidos programados en esta sede son:

Arabia Saudita vs. Uruguay — Grupo H.

— Grupo H. Uruguay vs. Cabo Verde — Grupo H.

— Grupo H. Brasil 3-0 Escocia — Grupo C.

— Grupo C. Colombia vs. Portugal — Grupo K.

— Grupo K. Argentina vs. Cabo Verde — 16avos de final, 3 de julio.

— 16avos de final, 3 de julio. Cuartos de final — 11 de julio.

— 11 de julio. Partido por el tercer puesto — 18 de julio.

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Argentina llega con puntaje perfecto

Argentina avanzó a los 16avos de final como primera del Grupo J.

El equipo de Lionel Scaloni debutó con una victoria 3-0 ante Argelia, luego superó 2-0 a Austria y cerró la fase de grupos con un triunfo 3-1 frente a Jordania. Con esos resultados, terminó con 9 puntos, 8 goles a favor y solo 1 en contra.

La Albiceleste llega con autoridad, pero también con una presión evidente. Es la vigente campeona del mundo, tiene a Messi como bandera y aparece entre las grandes candidatas a pelear por el título. En los cruces, ese favoritismo debe sostenerse sin margen de error.

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Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial

Cabo Verde se clasificó como segunda del Grupo H, por detrás de España y por encima de Uruguay y Arabia Saudita.

El equipo africano firmó una fase de grupos histórica: empató 0-0 contra España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita. No ganó ningún partido, pero tampoco perdió.

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Ese dato explica buena parte de su clasificación. Cabo Verde compitió desde el orden, la concentración defensiva y la resistencia emocional. En su primer Mundial, logró eliminar a Uruguay de su camino y meterse en una fase eliminatoria.

Ahora enfrentará el desafío más grande posible: jugar contra Argentina, campeona vigente, con Messi en cancha y en un estadio que puede sentirse muy argentino.

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Datos de Argentina vs. Cabo Verde