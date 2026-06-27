Ecuador ya tiene rival en 16avos de final: contra quién, cuándo y dónde juega su próximo partido del Mundial 2026

Ecuador dejó atrás la fase de grupos con una victoria histórica ante Alemania y ya conoce el complicado camino que deberá tomar en los 16avos de final del Mundial 2026.

La espera de Ecuador se terminó. Después de vencer a Alemania en un partido histórico y garantizar su lugar en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, este sábado La Tri conoció quién será su rival en el primer desafío eliminatorio del certamen.

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El equipo sudamericano había quedado pendiente de la definición del cuadro tras cerrar su participación en el Grupo E con el 2-1 ante Die Mannschaft. Ese resultado le permitió seguir con vida en la Copa del Mundo y meterse entre las selecciones que avanzaron a la siguiente instancia por la vía de los mejores terceros.

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Contra quién juega Ecuador en 16avos de final

Ecuador enfrentará a México en los 16avos de final del Mundial 2026. La Tri quedó emparejada con el seleccionado de Javier Aguirre, que avanzó con puntaje perfecto y como líder del Grupo A.

Ecuador jugará con México, que arrasó en el Grupo A y llega ilusionado (Getty Images).

Será un partido de alta exigencia para los dirigidos por Sebastián Becccacece, no solo por el rival, sino también por el contexto: México jugará en su país y en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

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Cuándo, dónde y a qué hora juega Ecuador vs. México

El partido entre Ecuador y México se jugará el martes 30 de junio en el Estadio Azteca, también denominado Mexico City Stadium durante el Mundial 2026. El encuentro está programado para las 7:00 p.m. de Centroamérica (8:00 p.m. de Panamá). En horario local de Ciudad de México será a las 8:00 p.m., mientras que en el Este de Estados Unidos comenzará a las 9:00 p.m.

México reccibirá a Ecuador en el mítico Estadio Azteca (Getty Images).

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El ganador de este cruce avanzará a la siguiente ronda del Mundial 2026 y continuará su camino en la fase eliminatoria. Para Ecuador, será una nueva oportunidad de hacer historia después de una clasificación que llegó con un golpe fuerte sobre la mesa ante Alemania.