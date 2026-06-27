Cuál es el ranking FIFA de Argelia y cuántos puestos la separan de Austria en el Mundial 2026

gará este sábado 27 de junio en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Argelia llega al partido contra Austria por el Grupo J del Mundial 2026 con una diferencia en contra en el ranking FIFA, aunque con la chance concreta de quedarse con el segundo puesto del grupo si gana.

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En la actualización previa al Mundial, Argelia aparece en el puesto 35, mientras que Austria ocupa el lugar 22. Es decir, entre ambas selecciones hay 13 puestos de diferencia a favor del equipo europeo.

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El partido se jugará este sábado 27 de junio en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium. Para Argelia, el cruce es una final por la clasificación directa; para Austria, una oportunidad de confirmar la ventaja que trae en la tabla.

Cuál es el ranking FIFA de Argelia

Argelia ocupa el puesto 35 del ranking FIFA, una ubicación que la mantiene como una de las selecciones africanas mejor posicionadas, aunque por debajo de Austria en la comparación directa.

El equipo argelino tuvo un comienzo duro en el Mundial, con derrota 3-0 ante Argentina, pero se recuperó en la segunda fecha con el triunfo 2-1 frente a Jordania. Ese resultado lo dejó con vida y con una posibilidad concreta: ganarle a Austria para avanzar como segundo del grupo.

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Contra los austríacos, Argelia no parte mejor ubicada en el ranking, pero sí llega con una oportunidad clara. El escenario es simple: si gana, se clasifica; si empata, avanza por terceros; si pierde, queda muy comprometida.

Cuál es el ranking FIFA de Austria

Austria está en el puesto 22 del ranking FIFA, 13 lugares por encima de Argelia.

La ubicación refleja el crecimiento competitivo de una selección que llegó al Mundial con una base sólida, futbolistas de experiencia europea y una identidad de presión alta e intensidad física.

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En el torneo, Austria venció 3-1 a Jordania en su debut y luego perdió 2-0 contra Argentina. Con esos resultados, llega a la última fecha por encima de Argelia gracias a la diferencia de gol.

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Para Austria, el ranking y la tabla le dan una ventaja previa, pero no resuelven el partido. Un empate le alcanza para ser segunda, pero una derrota la empuja al tercer lugar.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo J

El Grupo J reúne a la selección número uno del mundo, dos equipos que pelean por el segundo lugar y una debutante mundialista.

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Argentina: 1º

1º Austria: 22º

22º Argelia: 35º

35º Jordania: 63º

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Argelia quiere romper la lógica previa

La diferencia de 13 puestos favorece a Austria, pero no es una distancia imposible.

Argelia llega por debajo en el ranking y también en la diferencia de gol, pero tiene a favor una certeza: depende de sí misma para ser segunda. Ganar le alcanza para superar a Austria y meterse directamente en los 16avos de final.

Para el equipo africano, el partido es una oportunidad de dar un golpe dentro del grupo. No solo por la clasificación, sino porque dejaría tercero a un rival que llegaba mejor ubicado en la previa.

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Austria busca sostener su ventaja

Austria llega mejor posicionada en el ranking y también con una ventaja mínima en la tabla.

El equipo europeo no necesita ganar para avanzar como segundo: con un empate le alcanza. Pero ese margen también puede ser una trampa si juega demasiado cerca de su arco o si permite que Argelia maneje la intensidad del partido.

Si Austria gana o empata, conserva el segundo lugar. Si pierde, deberá conformarse con la tabla de terceros. Por eso, más allá del ranking, la clasificación se definirá en un partido muy fino.

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Datos de Argelia vs. Austria