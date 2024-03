Ramón El Primitivo Maradiaga tuvo que ser hospitalizado y no dirigirá a Lobos

El futbol de Honduras se encuentra en alerta desde hace unas horas, luego que se diera a conocer que el entrenador Ramón Enrique Maradiaga, más conocido como El Primitivo, fuera internado de emergencia, luego que presentara problemas de salud la mañana de este domingo.

Maradiaga fue llevado a un centro asistencial luego que se enfermara en el entrenamiento de Lobos UPNFM, que estaba preparando los últimos detalles para el partido de este lunes ante Génesis correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional.

¿Qué le pasó?

Según dieron a conocer varios medios de comunicación hondureños, el entrenador estaba trabajando con normalidad en la práctica de los universitarios, incluso paró el once inicial de mañana y ya estaba en la parte final cuando se dispuso a dar la última charla técnica.

En ese momento fue cuando se puso mal de salud, comenzó a sentir diversas molestas, entre ellos unos fuertes mareos que hicieron que se desvaneciera, lo que alarmó a los jugadores y al cuerpo técnico.

Maradiaga fue atendido por el cuerpo médico del equipo, al no lograr que mejorara, se decidió llevarlo en ambulancia rumbo a un hospital, para que pudiera ser examinado y determinar las razones de su desmayo.

Todos al pendiente

Ramón Maradiaga permanece en el hospital, por el momento el club no ha dado un diagnostico confirmado, pero se conoce que será examinado a profundidad porque todavía no se encuentra estable y no se le quiere arriesgar.

Lobos UPNFM enfrentará mañana a Génesis con Juan Flores como encargado y también estará Rudy Padilla, esto en lugar de Maradiaga, de quien se espera que pueda regresar pronto.

