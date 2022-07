Platense continúa con su preparación para la siguiente temporada, aunque lo hace sin saber sí será en la Primera o Segunda División luego que siga a la espera de una resolución de la Comisión de Disciplina, por lo que el técnico Ramón Maradiaga dio su punto de vista acerca de este tema y sobre tener una respuesta negativa

“Lo que sea la decisión final de la Comisión de Disciplina, esto es de esperar, hay temor en aplicar la ley. Mi enfoque es la Segunda División y esto le corresponde más a la parte administrativa y ver si va a continuar con esta situación de la denuncia”, fueron las palabras de Maradiaga sobre la preparación que está teniendo.

“Mientras me den las condiciones, para mí es independiente primera y segunda, es un trabajo. Hay personas que han trabajado en cadenas importantes y terminan haciéndolo en el país. Mientras a mí me pongan lo que pretendo, no hay inconvenientes, no soy de luces, cámaras, ni micrófonos, lo que más mi interesa es hacer el trabajo”, agregó.

Sobre estar en la liga de ascenso comentó: “El papel aguanta con cualquier cosa y a mí no me eleva que fui campeón, dirigir selecciones, uno debe vivir de una realidad y es que entrenando en Segunda División. River Plate bajó, Bielsa lo hizo en segunda de Inglaterra y no le quita ningún mérito a lo que hizo anteriormente”.

La Liga Nacional ahora será de 10 equipos, por lo que Platense fue uno de los clubes descendidos, ante esto, los tiburones buscan salvar la categoría en la mesa y están a la espera de una respuesta de la Comisión de Disciplinaria de lo contrario pondrán una denuncia ante la FIFA.