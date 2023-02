La situación de Motagua en el Torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras no mejora, se dio la salida de Hernán La Tota Medina para que llegara Ninrod Medina, pero la situación sigue siendo igual, por lo que un sector de la prensa de aquel país ya menciona el nombre de otro estratega.

En las últimas horas, ha surgido el rumor que Ramón Enrique Maradiaga pueda hacerse cargo del ciclón, tomando en cuenta que en estos momentos se encuentra sin equipo, luego de su paso efímero y frustrado por el modesto Achuapa de Guatemala donde fue dado de baja.

MM Deportes se encontró al Primitivo en un evento, en el que se le consultó sobre las posibilidades de llegar a Motagua: “No me gusta hablar donde hay un técnico, Dios dirá si hay alguna oportunidad en algún equipo, x, el que sea, esto es de tener paciencia y tratar de esperar”.

“Como lo dije, que haya confianza en un trabajo y no simplemente que las cosas no se dan en tres partidos, inmediatamente piensan en destituir al técnico, esto es de esperar y hacer que verdaderamente venga a beneficiar de alguna manera a la institución que me quiera contratar”, agregó Maradiaga.

Motagua sumó su tercer partido consecutivo sin ganar luego de su empate de ayer ante Honduras Progreso, actualmente se ubica en el sexto lugar de la tabla con 10 puntos producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas.