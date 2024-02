Pedro Troglio nuevamente fue reconocido por lo hecho con Olimpia en el futbol de Honduras, en la tradicional gala de Diario Diez, donde fue galardonado tras sumar otro título y el último que tuvo el sabor especial de ser de manera invicta.

La imbatibilidad la mantiene desde el campeonato anterior y esto ha provocado que esté a un partido de igualar el récord de partidos invictos seguido (40) y este lo podría conseguir mañana ante Lobos, pero a pesar de eso no es algo que lo obsesione y se siente tranquilo.

¿Cuál es el techo de este Olimpia?

Mirá, a lo mejor el techo ya lo tenemos. Más allá de la capacidad de los jugadores, hacemos un trabajo de albañil. Cuando hay que jugar, se ponen el smoking y, cuando hay que trabajar, se ponen el overol. Creo que por allí pasa un poco el secreto de Olimpia: corren todos, nadie se olvida de la marca, nadie abandona.

¿Esa son las principales claves para este éxito?

Sí, manejar esos conceptos, darnos cuenta de los detalles. Ustedes ven el golazo de Chirinos, pero los detalles son otros como abandonar un hombre, por ejemplo. Es lo que mejor hemos hecho y creo que allí hemos sacado un poquito de ventaja.

Están a un partido de alcanzar el récord invicto, ¿ya puede decir que sí es algo que quieren?

No, no es que no lo quiera. Todo lo queremos, pero también somos prudentes. Cuando arrancamos, faltaban ocho juegos y ahora ya estamos a uno, entonces claro que queremos superarlo, no queremos igualarlo, pero no es fácil. No es que pasó Motagua y ya está el récord. UPNFM es duro, Victoria ya está jugando bien. Va a estar bravo, pero ojalá que lo podamos superar.

¿Es un momento especial este?

Yo te pregunto a vos: ¿estarías cinco años alejado de tu familia, si estuviera incómodo en un lado? No. Estoy feliz, me tratan bien, mi familia me banca. Mi familia tiene decidido que si esto va para largo, venirse conmigo, así que vamos a ver hasta dónde vamos.

Aunque de conseguir el récord, Pedro Troglio no podrá estar en el banquillo, debido a que cumplirá el segundo partido de suspensión que le interpuso el Comité de Disciplina, pero ya volverá el domingo cuando visite a Victoria.

