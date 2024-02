Olimpia venció ayer 2-0 a Motagua en una edición más del clásico de Honduras, ahora correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2024, en el que destacó la ausencia de los entrenadores Pedro Troglio y Diego Vásquez, por lo que la responsabilidad la tuvieron sus asistentes.

En el lado ganador estuvo Gustavo Reggi, que cumplió con lo establecido y tras dar su análisis tras el resultado, mencionó que su equipo fue justo venceder, esto por lo visto en el campo y porque el rival nunca los puso en aprietos.

Su análisis

“Cambiamos el sistema y el modelo de juego nuestro, sabíamos que si ganábamos la mitad de la cancha, no íbamos a tener problemas, manejamos el juego futbolístico, fuimos superiores tácticamente, no nos patearon al arco, después creo que mordimos en todos los sectores de la cancha, nos faltó un poco de más tranquilidad en la zona de ataque, si hubiéramos estado un poco más finos”

“A todos los jugadores tenemos una buena plantilla, se nota que el que entra rinde, Chirinos hizo un golazo, pero el equipo fue fundamental en la parte táctica, sabíamos que si hacíamos bien ese trabajo los jugadores iban a sobresalir en ese sentido”

¿Qué piensa del récord?

“Nosotros no pensamos en el récord, desde que llegamos a la institución es ganar todos los domingos, eso nos llevó a ganar lo que ganamos, lo que hemos logrado, pero no es porque dijimos ‘haremos un récord’, para eso necesitas ganar y no perder. Durante el trabajo de la semana era ganar para acercarnos a la punta y ese era el objetivo”

“El récord está ahí, si lo podemos pasar mucho mejor, pero la idea es desde mañana entrenar y pensar en UPN y no en Victoria, pensar semana a semana nos ha llevado a lograr todo lo que hemos ganado, si después se logra, bienvenido sea, pero no es una obsesión, si se logra es una causalidad porque se trabaja para no perder”.

Gustavo Reggi seguirá al mando de los olimpistas para el siguiente compromiso, cuando se reciba la visita de Lobos UPFNM y con el que Pedro Troglio cumplirá la sanción que le impuso la comisión de disciplina.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.