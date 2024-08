Tras el empate 1-1 frente Antigua, Olimpia quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana y queda descartada su participación en la próxima Concachampions. En conferencia de prensa, Pedro Troglio anunció que se marchará del Leon al finalizar el Apertura 2024.

El argentino, quien salió 8 veces seguidas campeón de la liga de Honduras, terminará su vínculo en diciembre de este año y ya se empieza a hablar de su futuro. Hace rato que el nombre del finalista del Mundial 1990 suena en diferentes clubes de Centroamérica.

¿Dónde podría ir Pedro Troglio al dejar Olimpia?

Según informó Josúe Quesada, Pedro Troglio sigue en carpeta del Saprissa. Actualmente, el Morado clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero Vladimir Quesada se encuentra muy cuestionado por el rendimiento del equipo.

No sería raro que el DT de los Monstruo se marche al finalizar el torneo y ahí el nombre del argentino gane mucho lugar. Ya ha sonado en otros momentos y el propio sudamericano respondió que lo habían contactado para saber su situación, aunque aclaró que fueron allegados y nunca directivos directos.

También existe la posibilidad de que Quesada se termine yendo antes, en caso de quedar afuera en cuartos ante Antiagua. Ahí habría que ver si Troglio también puede interrumpir su contrato con Olimpia o deberán esperarlo hasta finalizar este año.

¿Qué dijo Pedro Troglio sobre el Saprissa?

El año pasado, le consultaron a Troglio si tenía ilusión de dirigir a Saprissa y dijo esto: “No, no, al Saprissa no, es un club fantástico, Herediano y Alajuelense también, son clubes bárbaros. No puedo no reconocer a los grandes equipos, pero nunca he tenido esa ilusión”.