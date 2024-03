El Olimpia de Pedro Troglio es un equipo histórico, ahora con el nuevo récord de partidos invictos está dejando la vara alta. Su estratega se ha llegado de reconocimientos individuales y colectivos, pero como ya es habitual su futuro siempre es motivo de consulta.

Troglio charló con Diario Diez acerca de lo que le depara, en el que dejó claro que está feliz de ser parte de los leones blancos, así como de tener la oportunidad de continuar, pero sabe que esto tiene que ir acompañado de títulos que lo respalden.

Su futuro

“Yo estoy feliz acá, pero depende de los momentos. Hoy somos todos felices y somos todos buenos porque ganaste. Veremos de aquí a mayo… perdemos el campeonato y empezamos a escuchar: “Uy, ya cumplió un ciclo”. Es mucho de lo que va a pasar mañana”, dijo.

“Yo estoy feliz; si no, no me hubiera quedado cinco años. Yo estoy feliz en el país, en donde estoy lejos de mi familia y que es terrible, pero en ningún momento pienso que no tengo una continuidad en Olimpia. Dependerá de cómo me va y de lo que el club quiera hacer”, agregó.

Su continuidad

“Cuando vos no ganás un campeonato, ya te empiezan a insultar porque Olimpia es así. En Olimpia no importa este, sino el otro título. Yo lo tengo bien claro: si gano, la gente te quiere y, si no ganás, la gente te empieza a ver distinto, así que depende muchísimo de lo que logremos”, opinó.

Sobre las palabras de Rafael Villeda que es el mejor técnico de la historia del club comentó: “Que lo diga alguien como él que vivió épocas doradas del fútbol de Olimpia es un orgullo enorme y es un poco lo que vine a buscar. En cuanto a lo económico, me dediqué toda la vida a esto y estoy bien, pero uno espera quedar en la historia de un club”.

“Eso es lo único que importa porque los técnicos pasamos y lo único que queda es la historia y hemos podido generar con este grupo una leyenda. Ojalá que la podamos seguir alimentando”, concluyó.

