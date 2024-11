No sólo Honduras: la fuerte sanción que podría recibir Javier Aguirre en México

En el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones entre la Selección de México y Honduras, las miradas se centraron en lo que sucedió al finalizar el partido. Un individuo desde las gradas del equipo hondureño arrojó una lata al terreno de juego, la cual golpeó en la cabeza al entrenador Javier Aguirre.

Se confirmó que van a castigar al Estadio Morazán por una suspensión de al menos un partido. Además, Honduras deberá pagar una multa que no baja de 1.5 millones de lempiras.

Sin embargo, la decisión de la Concacaf no termina ahí. Investigando lo sucedido, llegaron a la conclusión de que Javier Aguirre también fue parte de todo lo sucedido, motivo por el cual podría recibir una dura sanción.

Investigación de la Concacaf para Javier Aguirre

La Concacaf confirmó mediante un comunicado de su página web una posible sanción para el DT de México: “El Comité Disciplinario ha abierto un caso disciplinario separado que investiga la conducta de Javier Aguirre (entrenador en jefe de la selección nacional mexicana) durante el mencionado partido”.

Cabe mencionar que antes de sufrir un golpe en la cabeza, Javier Aguirre había realizado gestos, señas y palabras al aire durante el partido, lo que provocó la investigación por parte de la Concacaf. Estos actos fueron considerados como provocaciones, lo que añadió más tensión a la ya complicada situación.

En la última conferencia de prensa previa al partido de vuelta, Javier Aguirre comentó sobre la apertura de este expediente disciplinario. “No sabía que me habían abierto un expediente, no pasa nada, aquí estoy, saben cómo soy, si me abren un expediente, enhorabuena”, aseguró el entrenador al respecto.

Este caso ha puesto en jaque no solo al entrenador sino también a la Federación Mexicana de Fútbol, que ahora enfrenta la posibilidad de sanciones adicionales para su cuerpo técnico. La incertidumbre sobre el desenlace de esta investigación mantiene en vilo a todos los aficionados.

