Motagua empató este sábado contra Olancho en la actividad del Torneo Apertura 2024 de Honduras, resultado que para Diego Vásquez fue injusto debido a lo que mostró su equipo en el campo, aunque esto también le causa preocupación en especial porque el miércoles visitará a Herediano por la Copa Centroamericana.

Vásquez afirmó que el ciclón fue mejor, pero no lo pudo evidenciar en el marcador porque no hubo contundencia, que al final es un detalle que hay que mejorar y tiene que ser lo más rápido, porque el miércoles está obligado a sumar en su visita a Costa Rica para así clasificar a los cuartos de final.

Sus valoraciones del empate de Motagua ante Olancho

Me gustó el partido del equipo, Potros no hizo ningún tiro al arco que yo recuerdo. En el segundo tiempo tuvimos tres situaciones claras, me parece que en el segundo tiempo merecimos ganar el partido, nos faltó esa fineza, hicimos un buen partido en general.

¿Cómo está el tema físico del club?

Con el tema físico sabemos que es duro sabemos que es difícil los dos torneos, tenemos que recuperar rápido para el otro juego.

¿Se van con la sensación de que pudieron haber llevado el triunfo?

No lo doy por bueno, al principio merecimos ganar, tuvimos tres situaciones de gol, nos faltó fineza, pero no me voy conforme para llevarme los tres puntos.

El ciclón viajará mañana a Costa Rica, para continuar su preparación de cara al duelo versus Herediano del miércoles a las 20:00 horas, en el que debe sumar para estar entre los dos mejores de la tabla.