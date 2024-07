Agustín Auzmendi se ha convertido en la principal carta de gol de Motagua en el último año, aunque no ha logrado celebrar el título, su rendimiento lo ha dejado como uno de los futbolistas más regulares del futbol de Honduras y esto ha provocado que sea buscado por otros clubes.

Según se ha dado a conocer por medios hondureños, Auzmendi ha sido buscado por uno de los equipos grandes de Argentina, nada más y nada menos que el histórico San Lorenzo, por lo que Diario Diez consultó al futbolista sobre su situación lo aclaró todo.

¿Al San Lorenzo de Argentina?

“No, la verdad no me he enterado de nada, de mi entorno tampoco me comunicaron, estoy entrenando acá para lo que viene. Nadie me ha comunicado nada, así que no, la verdad, no lo sé”.

¿Le cierra las puertas a las ofertas?

“No estoy al tanto de nada, si llega algo lo analizará el club, yo tengo contrato por un año con el club, si llega algo será el club que tendrá que decidir”.

Al margen de eso, ¿qué representa para usted el interés del San Lorenzo?

“Es obviamente un sueño jugar en la primera división de mi país, pero no estoy al tanto de nada, nadie me comunicó, estoy trabajando para lo que viene, acá estoy feliz”.

La apuesta en el 2024

“Siendo Motagua debemos afrontar los dos frentes de la mejor manera, tenemos la obligación de pelear el torneo como la Copa Centroamericana, esperemos que se nos puedan dar los objetivos”.