El Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras está cada vez más cerca de llegar a su fin. Este último domingo 23 de abril se disputó la décimo séptima jornada de la etapa regular, por lo que cada equipo solo tiene un duelo restante para dejar asentada la posición con la que culminarán la misma, con los seis clasificados a la Fase Final ya definidos.

Motagua, por caso, ya tiene su lugar asegurado. Sin embargo, dependiendo cómo concluya la fecha, podría avanzar como sexto; quinto o cuarto. De todos modos, su principal atención no se centra ahí: de conseguir ciertos resultados, podría abrochar de forma anticipada su clasificación a la primera edición de la Copa Centroamericana.

Para poder cumplir ese objetivo previo al fin del campeonato, sin embargo, no depende de sí mismo. Para empezar, se despedirá de ese anhelo si pierde en su visita contra Honduras Progreso. En los otros panoramas, tendrá que tener un ojo en el choque entre Real España y Olancho, ya que son los catedráticos los rivales directos por el cupo (estos están un punto por encima).

En caso de empatar, solo le serviría un milagro: que la realeza pierda por cinco goles de diferencia. Finalmente, si se lleva la victoria (y produce, en consecuencia, el descenso de su adversario de turno), deberá esperar a que los aurinegros no sumen de a tres ante los de Juticalpa. Es sumamente pertinente señalar que, en caso de que el ciclón no supere en la general a los dirigidos por Julio Rodríguez, aún tendrían muchas oportunidades de obtener el último pasaporte: necesitarían que Lobos UPNFM o Marathon no ganen el Clausura 2023.

Cuatro clubes de Honduras participarán de la flamante Copa Centroamericana, reemplazante de la Liga Concacaf. Olimpia (campeón del Apertura 2022) y Olancho (segundo lugar en la tabla anual) ya tienen su lugar asegurado, mientras que las otras dos plazas serán para el ganador de este torneo corto y el tercero de la acumulada.