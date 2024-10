Pedro Troglio dio a conocer hace unas semanas que se iría de Olimpia, luego de quedar fuera de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y de tener un mal inicio en el torneo de Honduras, pero dejó claro que se iba a quedar hasta diciembre porque quería ser pentacampeón.

Con el tiempo transcurrido, parece que el entrenador ha ido cambiando de punto de vista, en especial porque la tensión ha disminuido y su club está logrando resultados positivos, por lo que no descarta que ahora pueda continuar en su cargo y cumplir su contrato hasta mayo del 2025.

¿Se va de Olimpia?

“Siempre pienso lo mismo, pero mi contrato termina en mayo y no es que puedo irme a cualquier lado como si no pasa nada, es un tema con el presidente y cerrar todo bien, pero la intención es llegar a diciembre y ser pentacampeón para quedar en la historia del club”, dijo.

“A mí me han hablado de Argentina y otros lugares, pero estoy cómodo acá, no es que necesito trabajar en otro lugar, acá estoy cómodo por mucho tiempo y por eso me he quedado, veremos qué pasa de acá a diciembre, los estados de ánimo y la situación del club, tengo claro que los ciclos largos a veces hay que cortarlos, pero veremos que hacemos de acá a diciembre”, agregó.

¿Qué lo motivó a decir que no seguirá en Olimpia?

“Es difícil cuando ganas mucho porque cuando dejas de ganar algo parece que no es normal, lo más normal es que de nueve campeonatos ganara cinco y perdiera cuatro y no, ganamos ocho, una Concacaf, una semi de Champions de Concacaf, pero no ganamos todo”, afirmó.

“Lo único que me culpo es no haber clasificado a la Concacaf Champions por dos años, ese es el error más grande mío como entrenador de Olimpia porque creo que a esa instancia si pudimos haber llegado”, finalizó.