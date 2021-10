Hace una semana Olimpia quedó descalificado de la Liga Concacafluego de estar involucrado en la polémica cuando sus jugadores recibieron dinero por parte de Ronnie Brunswijk, presidente del Inter Moengo Tapoe de Surinam, que ocasionó la expulsión del club de la competición y que dejó mal parados a los elementos de los Leones Blancos.

Pedro Troglio rompió el silencio y también menciono que es la última vez que habla del tema, al dar todos los detalles, pero recalcó que sus jugadores y cuerpo técnico no hicieron nada malo, indiciando de manera irónica que ya no se pueden recibir regalos, que para un futuro se tendrá cuidado hasta para intercambiar camisolas.

“Sostengo que no hicimos nada mal para ser descalificados. Desconocías que no se pueden recibir regalos, ahora lógicamente no hay que cambiar camiseta porque eso también es un regalo, hay que tener cuidado con eso. La equivocación fue dejar que filmarán el video y después aceptar un regalo está en cada uno. Tengo un gran equipo de buna gente”, dijo Troglio.

“Dejar que filmarán fue el error, a situación en el momento se tomó como cómica, este hombre jugó y está en su derecho, todos sabían quien era, al final del juego le hacen nota a él como si hubiera sido la figura, entonces donde está la seriedad y después vienen y nos ponderan. La verdad se portó muy bien, nos mandó un bus nuevo porque no la pasamos bien a nuestra llegada”, agregó.

“Entró y pidió cambiar la camiseta, lo dejamos entrar y empezó a felicitarnos, nos comenzó a dar regalos y le dio 100 dólares a los muchachos, ahora, está bien, se filmó y se filtró todo. Pero no fue soborno como aquí lo quieren pintar. ¿Desesperados por 100 dólares? Quisiera ver a muchos en esa situación. La próxima vez seguro no se acepta a nadie, porque yo desconocía que no se pueden recibir regalos”, finalizó.