Se viven días complejos en lo interno de Atlas. A sus problemas en la Liga MX ahora se sumó la obligación de revertir la serie ante Olimpia, que los goleó 4-1 en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2023. Pero eso no es todo, pues Benjamín Mora, entrenador de los tapatíos, fue cuestionado por no darle minutos a Julián Quiñones.

El atacante colombiano viajó a San Pedro Sula junto al resto de la delegación, por lo que su baja repentina llamó la atención teniendo en cuenta que fue figura en el bicampeonato obtenido por los Zorros de la mano de Diego Cocca. Además, hoy en día sigue siendo su jugador más determinante. Sin embargo, Mora no le esquivó al tema en rueda de prensa.

Según reveló el ex auxiliar de Querétaro, el propio Quiñones le pidió no jugar en el debut absoluto de la institución en la Liga de Campeones de la Concacaf pese a no padecer ninguna dolencia: "No está lesionado, él nos manifestó que no está al cien por ciento para jugar. Julián pidió comprensión para no jugar y esa es la razón".

Benjamín Mora está en la cuerda floja

A raíz de esta goleada y los malos resultados en la Liga MX, en donde marchan decimocuartos tras haber recabado 9 puntos en diez jornadas, Benjamín Mora podría marcharse más pronto que tarde. "No hemos tocado el tema, la directiva sabe lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar", externó respecto a su continuidad en Atlas.

El próximo sábado, los Rojinegros recibirán a un León que viene de imponerse 1-0 a Tauro en Panamá por Concachampions y luego se jugarán el pleno ante los pupilos de Pedro Troglio. "No esperábamos este resultado, la llave está abierta. Si ellos pudieron hacerlo en su casa no veo porqué nosotros no podemos hacerlo, queda el cincuenta por ciento de la serie", externó Mora.