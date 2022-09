Desde que pisó suelo catracho en 2019, Pedro Troglio se erigió como uno de los entrenadores más exitosos del país al lograr el tetracampeonato con Olimpia. Sin embargo, también conoce de primera mano el fútbol argentino: símbolo de la Selección, dirigió durante años en la primera división. Por ello, es una voz más que autorizada para opinar en la previa del amistoso que Honduras jugará con Argentina este viernes 23 de septiembre.

"Para este partido —comenzó el mundialista en Italia 1990—, Honduras tiene que tener en cuenta, así como toda la gente, que van a enfrentar a la potencia más grande del momento, con uno de los mejores de la historia y el mejor del momento, que es Lionel Messi. Como yo siempre le he dicho a los muchachos cuando vamos a jugar a nivel internacional con los mexicanos, uno puede perder porque hay una realidad deportiva y económica, pero lo importante es competir de la mejor manera posible".

La diferencia de jerarquía entre ambos planteles es clara. Y si bien Troglio aseguró que "la posibilidad de perder es grande" para la H, también sabe que los batacazos están a la orden del día en este deporte: "En el fútbol son 11 contra 11, depende cómo se levante Argentina, depende de las ganas, del pensamiento, de cómo juegan, de cómo pueden meter la pierna, si se arriesgan demasiado. Vos tenés siempre que soñar con ganar. La gente tiene que estar preparada con ese sueño, pero también preparada para no caer en la desilusión".

Cuando se le consultó qué obtendría la Albiceleste por enfrentar a una selección "menor" como la Bicolor, el DT instó a que los catrachos se den "más valor": "A Argentina le sirve jugar contra Honduras, ya sea que gane 1-0, 2-0 o 5-0. Vos en un Mundial enfrentas a equipos de todos los niveles, además es la última convocatoria. Cuando me trajeron, me preguntaron los dirigentes: ¿Usted vendría a Honduras?’. ¿Y por qué no vendría a Honduras? Eso es un poco de ustedes también. Es cierto que el fútbol hondureño no está al nivel del fútbol argentino o el de España, pero tampoco es un fútbol de mierda como para tirarlo abajo", aseguró.

Su planteo para enfrentarse a Argentina

"Hay que armar un bloque corto, con mucha gente. Diego (Vázquez) es muy inteligente, ha convocado a los defensores que él conoce, por algo lo ha hecho, seguramente va a armar algo así. Algunos te dirán ‘no, vamos a jugarle de igual a igual’. Si le jugás de igual a igual es difícil, corres peligro. Ya te tocó jugar una vez contra Brasil, le querés jugar de igual a igual y te liquida. Generalmente se trata de achicar espacios, de aprovechar las contras. Que Messi no tenga muchos espacios libres, que tenga dos o tres hondureños cerca, que no sea fácil encontrar circuitos de juego y luego aprovechar los espacios que deja Argentina cuando ataca con mucha gente", comentó.

Cómo ve a Diego Vázquez al frente de la 'H'

"Yo le tengo un aprecio muy grande más allá de que antes no nos saludábamos cuando nos enfrentábamos porque él declaraba una cosa y yo otra cosa. Nos matábamos. Pero tengo una sensación enorme de él como persona. Como entrenador es otra cosa, a él le gustaba armar lío con Olimpia, yo a lo mejor no entraba en esa... a la larga sí entraba porque me hacía calentar. Después, ya te dije: me ha llamado un día cuando falleció mi padre y, para mí, cualquier otra cosa que venga después está perdonada", reveló.

"Nadie puede negar la capacidad de técnico que es, lo que ha logrado en Motagua. Conoce muy bien el país y se ha ganado ese lugar cuando nadie quería aceptar por tres partidos. Se la jugó y se ganó una chance de un año y pico más, y depende de él. Para mí es un excelente entrenador y lo ha llevado a Motagua a lo más alto. Ojalá que le vaya bien porque cuando al fútbol hondureño le va bien, todos los que trabajamos aquí resaltamos más", concluyó.